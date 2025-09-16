Projektledare till Byggbeslag Lås & Säkerhet
Asta Agency AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asta Agency AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
AB Byggbeslag levererar produkter, tjänster och smarta lösningar inom lås, säkerhet och inredning till fastigheter och byggprojekt i hela landet. Med lång erfarenhet och bred kompetens bidrar de inte bara med kvalitativa anläggningar, deras mål är också att sänka projektkostnader, minska miljöpåverkan och öka tryggheten för deras kunder. Sedan starten i Karlstad på 1950-talet har de vuxit genom nyetableringar och förvärv och är idag rikstäckande. Hos AB Byggbeslag möts tradition och nytänkande, de är stolta över att vara en långsiktig partner som kombinerar funktion, kvalitet och hållbarhet - alltid med kunden i fokus. Verksamheten är organiserad i två affärsområden: Lås & Säkerhet, med fokus på access- och säkerhetslösningar samt Material, där beslag, inredning och tjänster bidrar till hållbara fastighetsmiljöer.
Som en del i deras utveckling framåt söker vi nu en Projektledare till deras affärsområde för Lås & Säkerhet med utgångspunkt i Kista. Vi på Asta Agency samarbetar med AB Byggbeslag Lås & Säkerhet i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos AB Byggbeslag Lås & Säkerhet.
Om tjänstenSom Projektledare inom affärsområdet Lås & Säkerhet får du en central roll i att driva och utveckla projekt och serviceuppdrag. Du ansvarar för egna projekt och tillhörande tekniker, från planering och genomförande till uppföljning och avslut, alltid med fokus på kvalitet, lönsamhet och kundnöjdhet. Du leder och koordinerar flera parallella projekt i olika faser, planerar produktionen och optimerar resurser för att nå uppsatta mål och deadlines. Du ansvarar även för projektens ekonomi och säkerställer att de genomförs inom budget och med god lönsamhet. Vidare ansvarar du och upprätthåller kundkontrakt och hanterar förändringar, tillägg och avdrag (ÄTA) på ett strukturerat sätt. Genom kontinuerliga möten med kunder och internt team säkerställer du ett gott samarbete och tydlig kommunikation.
Utöver projektledning arbetar du med införsäljning av serviceavtal, inklusive prissättning, offerering och avtalsskrivning. Du deltar i budget-, prognos- och strategiarbete som påverkar verksamhetens utveckling, samt stärker leverantörssamarbeten genom utbildningar, prisdiskussioner och funktionslösningar. Resor och övernattningar kan förekomma i tjänsten. Du rapporterar till produktionsansvarig i Kista.
Ansvarsområden:
Planera, leda och följa upp flera parallella projekt i olika faser
Ansvara för projektens ekonomi, från budget till uppföljning, och säkerställa lönsamhet
Upprätthålla kundkontrakt och hantera ändringar, tillägg och avdrag (ÄTA) på ett professionellt sätt
Hålla regelbundna kund- och internmöten för att säkerställa god kommunikation och samarbete
Arbeta med införsäljning av serviceavtal, inklusive prissättning, offerering och avtalsskrivning
Delta i budget-, prognos- och strategiarbete som bidrar till verksamhetens utveckling
Kvalifikationer och egenskaperFör att lyckas i rollen som projektledare ser vi att du är en självgående, förtroendeingivande och kommunikativ person med förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Du är strukturerad, noggrann och administrativt skicklig, med ekonomisk förståelse som gör att du kan ta ansvar för projektens lönsamhet. Samtidigt är du flexibel och lösningsorienterad med insikt i hur en byggentreprenad drivs och förmågan att hantera utmaningar på ett effektivt sätt.
Därtill söker vi dig som har:
Erfarenhet av lås- och säkerhetsbranschen, exempelvis som låssmed/tekniker med ledaregenskaper, projektledare, projektingenjör eller arbetsledare inom byggbranschen, platschef eller som projektledare inom installationsbranschen
Mycket god data- och systemvana med erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Goda kunskaper i byggnads- och ritningslära
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Kunskap inom entreprenadjuridik (Meriterande)
Övrig information Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Plats: Utgångspunkt i Kista, du arbetar i projekt i hela Storstockholm och Mälardalen med omnejd
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Övrigt: Tjänsten kräver en bakgrundskontroll med utdrag ur belastningsregistret
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://www.astaagency.se/ Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9512032