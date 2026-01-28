Projektledare till BLP - skyddsrum och samhällsviktig infrastruktur
2026-01-28
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
BLP är ett specialistbolag inom skyddsrum, befolkningsskydd och relaterade tekniska installationer. Vi arbetar åt kommuner, fastighetsägare och större byggaktörer över hela Sverige, i projekt där kvalitet, ansvar och långsiktighet är avgörande.
Nu söker vi en projektledare som vill ta ett helhetsansvar för projekt från start till avslut.
Om rollen
Som projektledare hos BLP ansvarar du för:
Planering, genomförande och uppföljning av projekt
Ekonomi, tidplan, kvalitet och arbetsmiljö
Kontakt med beställare, UE och interna resurser
Praktiskt stöd till tekniker i produktion
Projekten varierar i storlek och komplexitet, men har gemensamt att de är genomförandeorienterade med tydliga tekniska/regulatoriska krav och är samhällsviktiga.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av projektledning inom bygg, installation eller tekniska entreprenader
Är strukturerad, självgående och affärsmässig
Har god ekonomisk förståelse och är trygg i ditt beslutsfattande
Har ett naturligt ledarskap och förmåga att skapa förtroende
Då resor förekommer i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Erfarenhet av skyddsrum är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En central roll i ett specialistbolag med tydligt uppdrag
Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
Kompetenta kollegor och stark teknisk kunskap i organisationen
Möjlighet att påverka och utveckla både projekt och arbetssätt
Placering: Stockholm (resor kan förekomma i tjänsten).
Låter detta intressant är du välkommen att skicka in en ansökan till oss på info@blp.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: info@blp.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BLP AB
(org.nr 556224-6412)
Jägerhorns Väg 11
)
141 75 KUNGENS KURVA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9710412