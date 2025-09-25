Projektledare till barn- och ungdomsprojekt i Sigtuna Kommun (50%)
2025-09-25
Vill du göra skillnad för barn och unga genom idrott? Skånela IF söker en engagerad projektledare till satsningen "Skånela Drive in", ett projekt som ska skapa fler möjligheter till rörelseglädje i barnens egen närmiljö - med särskilt fokus på att engagera unga tjejer
Om rollen Som projektledare ansvarar du för att planera och leda aktiviteter för barn 4-11 år i olika områden i Sigtuna kommun. Du kommer att:
Starta och driva mobila idrottsaktiviteter i bostadsområden.
Rekrytera och utbilda unga ledare
Bygga relationer med barn, föräldrar och lokala aktörer.
Bidra till att projektet lever vidare i föreningens ordinarie verksamhet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av projektledning eller ledarskap inom idrott, skola eller föreningsliv.
Är bra på att skapa förtroende och motivera både barn och unga ledare.
Brinner för att få fler barn i rörelse
B- körkort är ett krav
Pratar fler språk än svenska (meriterande)
Har erfarenhet av att arbeta med barn och familjer i socioekonomiskt utsatta områden (meriterande)
Om tjänsten Vi uppskattar tjänsten till en deltidstjänst på ca 50% med tillträde 1 januari och sträcker sig över tre år. Flexibla arbetstider.
Ansökan Har du frågor om tjänsten så går det bra att ställa dem via e-mail till jimmy@skanela.se
, märk mailet med "Projektledare" Alla ansökningar sker via knappen nedan och vi kan ej hantera ansökningar som mailas in.
Intervjuer sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista anskningsdag som är 20251030
Bli en del av Skånela IF och bidra till att fler barn i Sigtuna får upptäcka idrottens gemenskap! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arlanda Invest Consulting AB
(org.nr 559193-4186), http://www.virekryterar.nu Arbetsplats
Vi Rekryterar.nu Kontakt
Mona P Wågberg mona@virekryterar.nu 073 9500 773 Jobbnummer
9527158