Projektledare till Arho AB - var med och forma framtidens automation

Arho AB befinner sig i en stark tillväxtfas där allt fler kunder efterfrågar våra innovativa lösningar inom robotteknik och automation. Nu söker vi en engagerad och strukturerad projektledare som vill ta helhetsansvar för tekniska projekt och vara med och utveckla framtidens industriella lösningar.
Vill du arbeta nära teknik, kunder och produktion samtidigt som du har en nyckelroll i att driva projekt från idé till driftsättning? Då kan detta vara din nästa utmaning.
Om rollen
Som Projektledare hos oss på Arho AB ansvarar du för att planera, leda och följa upp projekt inom automation, robotik och avancerade testsystem. Du säkerställer att projekten levereras enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav samtidigt som du skapar struktur och driver arbetet framåt.
Du fungerar som en naturlig samordnare mellan konstruktion, el, automation, produktion och kund och ser till att alla delar i projektet hänger ihop, både tekniskt och affärsmässigt. I rollen ansvarar du även för inköp och beställning av material och komponenter till projekten, säkerställer att rätt material finns på plats i rätt tid och har löpande kontroll över projektets totala kostnadsbild.
Du har en förtroendefull och kontinuerlig dialog med kunden genom hela projektets livscykel, från planering och kravställning till leverans och uppföljning. Eftersom du ofta är den primära kontakten mot kund ges du också möjlighet att identifiera merförsäljning, tilläggsbeställningar och framtida affärsmöjligheter.
Leda och driva projekt från offert och planering till leverans och driftsättning
Upprätta och följa upp projektplaner, tidslinjer och budget
Ansvara för inköp och beställning av material och komponenter
Samordna interna resurser inom mekanik, automation och produktion
Säkerställa teknisk och kvalitativ leverans enligt kundkrav
Hantera riskanalyser, ändringshantering och uppföljning
Vara huvudkontakt mot kund under projektets gång
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, trygg i din roll och har ett genuint tekniskt intresse. Du tar ansvar för dina projekt, fattar beslut när det behövs och ser till att arbetet går framåt även när utmaningar uppstår.
Du trivs i en roll där du kombinerar teknik, ledarskap och kundkontakt och har förmågan att skapa engagemang i teamet omkring dig. Med tydlig kommunikation och ett lösningsorienterat arbetssätt bygger du förtroende både internt och externt. Du är bekväm i dialog med kund och har gärna en säljande ådra som gör att du ser möjligheter där andra ser begränsningar.
Du har ett helhetsperspektiv samtidigt som du har kontroll på detaljerna, och motiveras av att leverera projekt med hög kvalitet, lönsamhet och nöjda kunder.
Vi söker dig som har
• Relevant högskoleutbildning inom exempelvis mekanik, maskinteknik, mekatronik, elektroteknik eller liknande, alternativt motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av projektledning eller projektarbete inom industri eller teknik
• Teknisk förståelse inom mekanik, el eller automation
• Erfarenhet av att arbeta med planering och uppföljning
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet av CAD exempelvis SolidWorks
• Erfarenhet av automation eller robotteknik
• Erfarenhet från tillverkande industri
• Erfarenhet av inköp eller materialplanering
Om Arho AB
Arho är ett ledande produkt- och teknikbolag inom automation, robotik och avancerade testsystem. Sedan 1970-talet har vi utvecklat och levererat egna lösningar som hjälper industriföretag att testa, verifiera och kvalitetssäkra produkter och system med höga krav på tillförlitlighet och prestanda.
Vi utvecklar kompletta system där mjukvara, automation, mekanik och robotik samverkar i färdiga produkter och kundanpassade lösningar. Våra system används av framstående industriföretag inom bland annat fordon, livsmedel, förpackning och plast.
Med egen fabrik och tillverkningskapacitet i Sverige driver vi hela processen - från idé och utveckling till tillverkning, test och driftsättning. Det gör att vi kan leverera robusta lösningar som fungerar i verklig produktion, varje dag.
Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning
Arbetstider: Flextid. Rollen är huvudsakligen placerad på plats i Halls
Plats: Hallsberg
Låter detta som något för dig?
