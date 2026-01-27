Projektledare till Anläggningar och fastigheter
2026-01-27
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta som projektledare i en enhet med stor betydelse för Göteborgs samhällsutveckling? Vi söker nu en projektledare till vår enhet Anläggningar och fastigheter.
Enheten bildades i början på året 2025 genom en organisationsförändring där två avdelningar slagits samman för att möta ett ökande investerings- och förnyelsebehov. Enheten ansvarar för projekt inom VA-tekniska anläggningar och fastigheter, såsom vattenverk, reservoarer, tryckstegringsstationer, pumpstationer, underjordiska anläggningar samt dagvattendammar och skyfallsytor.
Som projektledare hos oss har du en beställande och drivande roll och ansvarar främst för projektets genomförande till färdig anläggning och överlämning till drift. Projekten varierar i storlek, komplexitet och genomförandeform och bedrivs ofta i nära samverkan med drift- och produktionsverksamheten samt externa entreprenörer och konsulter.
I rollen ingår bland annat att:
- Leda och samordna projekt.
- Agera beställare gentemot projektörer, konsulter och entreprenörer.
- Ansvara för uppföljning av tid, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet.
- Upprätta beslutsunderlag, tjänsteutlåtanden och andra handlingar inför interna beslut.
- Samordna och kommunicera med driftorganisation, interna specialister, entreprenörer, konsulter och externa aktörer.
- Medverka vid upphandling av konsulter och entreprenader i samarbete med upphandlare.
- Säkerställa ett gott samarbete mellan projekt- och driftverksamhet.
Du kommer att driva flera projekt parallellt och vara en viktig del i uppbyggnaden av arbetssätt och samverkan. Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du ha:
- Högskoleutbildning med teknisk inriktning, samhällsbyggnad eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
- Flera års erfarenhet av projektledning inom VA-anläggning, fastighet eller tekniska installationer.
- Erfarenhet av att leda entreprenadprojekt och samverka med entreprenörer och konsulter.
- God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
- Erfarenhet av VA-tekniska anläggningar och erfarenhet av multidisciplinära infrastrukturanläggningar.
Meriterande
- Kunskap inom entreprenadjuridik.
- Kunskap inom AMA Anläggning, AMA AF och MER.
- Erfarenhet av arbete enligt LOU/LUF.
- Erfarenhet från offentlig sektor.
- Erfarenhet av arbete på eller med säkerhetsklassade anläggningar.
- Erfarenhet av projektstyrningsverktyg och digitala kart- eller anläggningssystem
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att driva projekt framåt på ett självständigt sätt. Du arbetar systematiskt, följer upp ditt arbete och säkerställer god kvalitet i leveranserna.
Du trivs i en samarbetsinriktad miljö och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med olika intressenter. Med din helhetssyn förstår du hur projektens resultat påverkar både drift, verksamhet och samhälle i stort.Anställningsvillkor
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter svenskt medborgarskap samt en godkänd säkerhetsprövning bestående av bland annat registerkontroll, säkerhetsintervju samt alkohol- och drogtest.Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
