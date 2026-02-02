Projektledare/studierektor för sjuksköterskornas basår, Falun
2026-02-02
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Den här rollen är en del av ett långsiktigt och strategiskt arbete inom Division Psykiatri och habilitering för att stärka introduktion, kompetensutveckling och hållbar kompetensförsörjning för sjuksköterskor. Tjänsten är placerad vid Utvecklingsenheten och utformas med en tydlig koppling mellan klinisk verksamhet, utbildning och utveckling. Uppdraget kräver både god förståelse för vårdens vardag och förmåga att driva förändrings- och utvecklingsarbete på divisionsnivå.
Vi erbjuder en strategiskt viktig och utvecklande roll med stor möjlighet att påverka, kombinationen av utvecklingsarbete och klinisk tjänstgöring samt anställning inom Region Dalarna enligt kollektivavtal.
Utvecklingsenheten inom Division Psykiatri och habilitering i Region Dalarna har ett strategiskt uppdrag att stärka kvalitet, patientsäkerhet och långsiktig kompetensförsörjning inom divisionens verksamheter. Enheten arbetar nära den kliniska vardagen och driver utvecklings- och utbildningsinsatser som tar sin utgångspunkt i både evidens, professionell erfarenhet och brukarens perspektiv.
Här möts kliniskt utvecklingsarbete, utbildning och implementering av nya arbetssätt i syfte att skapa hållbara strukturer för lärande, introduktion och kompetensutveckling. Utvecklingsenheten samverkar brett med verksamheter, chefer, medarbetare, brukare, kommuner och utbildningsinstitutioner, och har ett tydligt fokus på att omsätta kunskap till praktisk nytta i vården, idag och på lång sikt.
Dina arbetsuppgifter
Division Psykiatri och habilitering står inför långsiktiga utmaningar gällande introduktion, kompetensförsörjning och patientsäkerhet. Ett strukturerat basår för sjuksköterskor införs med planerad uppstart 2026. Projektet har nu funnits i ett år och en del arbete har genomförts, men det behöver nu etableras på nytt med tydligare struktur, mandat och förankring i verksamheten.
Tjänsten är placerad vid Utvecklingsenheten och är en kombinerad roll där huvuddelen utgörs av projekt- och studierektorsuppdrag och en del av tjänsten består av kliniskt arbete, företrädesvis inom divisionens slutenvård. Den kliniska tjänstgöringen är en central del av uppdraget för att säkerställa verklighetsnära och evidensbaserad utveckling.
Arbetsuppgifterna innebär att:
Planera, samordna och leda sjuksköterskornas basår på divisionsnivå
Utveckla och kvalitetssäkra inspelat utbildningsmaterial, seminarier och utbildningsinsatser
Bygga och vidareutveckla strukturer för mentorskap och handledning
Stödja chefer och verksamheter i frågor som rör introduktion och kompetensutveckling
Följa upp och utvärdera programmets kvalitet, genomförande och effekter
Arbeta kliniskt som sjuksköterska för att säkerställa förankring i verksamheten.
Kvalifikationer
Legitimation som sjuksköterska
Flerårig klinisk erfarenhet, gärna inom psykiatri och/eller slutenvård
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Meriterande
Specialistutbildning som sjuksköterska
Erfarenhet av utbildnings-, handledar- eller studierektorsroll
Erfarenhet av utvecklings- eller projektarbete
Pedagogisk utbildning eller handledarutbildning
