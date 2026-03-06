Projektledare stambyten till Contigo Solutions i Växjö
2026-03-06
I din roll som projektledare kommer du ha helhetsansvar för stambytesprojekt från start till mål runt om i Småland och södra Sverige. Det innebär att du planerar, samordnar och följer upp arbetet så att kvalitet, tidplan och ekonomi håller hela vägen. Du driver entreprenader framåt och är den naturliga länken mellan beställare, underentreprenörer och interna resurser.
I din roll som projektledare kommer du ha helhetsansvar för stambytesprojekt från start till mål runt om i Småland och södra Sverige. Det innebär att du planerar, samordnar och följer upp arbetet så att kvalitet, tidplan och ekonomi håller hela vägen. Du driver entreprenader framåt och är den naturliga länken mellan beställare, underentreprenörer och interna resurser.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Att projektleda stambytesprojekt i Småland och övriga södra Sverige.
Att vara ansiktet utåt mot kunder och samarbetspartners.
Ansvar för planering, ledning, budgetering och fakturering av entreprenadprojekt.
Försäljning och utveckling av relationer med både nya och befintliga kunder.
Tjänsten som Projektledare är en heltidstjänst med anställning hos Contigo Solutions. Eftersom majoriteten av våra projekt är utspridda över Småland och övriga södra Sverige så är din bostadsort inte avgörande. Rollen innebär stor frihet under ansvar och du kan utgå hemifrån och också arbeta från hemmakontoret när du inte är ute på projekten men regelbunden närvaro på huvudkontoret i Växjö är önskvärd.
Vi letar efter dig som har minst ett par års erfarenhet av projektledning inom bygg och eller VS. Du är van att arbeta i ett team, är serviceinriktad och strukturerad. Du bör också ha en livssituation som tillåter en eller flera övernattningar i veckan på annan ort. Vi lägger stor vikt vid din personlighet såväl som dina yrkeskompetenser.
Vi tror att du har:
Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom bygg och eller VS inklusive projektering, tidsplanering, fakturering och att vara den sammanhållande och drivande länken som projektledare.
har god kunskap om entreprenader och vana att samordna flera aktörer parallellt
Förmåga att driva projekt strukturerat och affärsmässigt
Bas P/U.
Svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Som person är du:
Driven, engagerad och ansvarstagande.
Digitalt mogen och tar lätt till dig nya system.
En naturlig ledare som vågar och kan leda.
Bra kommunikatör som värdesätter öppenhet, service och ett professionellt bemötande.
Ärlig och har inga problem med att både ge och be om hjälp. Här är vi väldigt prestigelösa och vill "arbeta tillsammans". Hos oss arbetar du självständigt, men aldrig ensam!
Lite kort om oss
Contigo Solutions är sedan 2009 partnern och totalentreprenören inom stambyten och energi. Vår målgrupp är ägare av flerbostadshus så som kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi har lång erfarenhet inom bygg, projektledning. VS, traditionella stambyten och energibesparing.
Det här får du hos oss:
En nyckelroll i ett växande bolag med korta beslutsvägar.
Varierande projekt över hela södra Sverige.
Kontinuerlig utveckling och kompetensutbyte där du växer tillsammans med bolaget.
Kollegor som stöttar varandra och har roligt på vägen.
Frågor & ansökan
Contigo Solutions har valt att samarbeta med Head Consulting Group i denna rekrytering och det är till dem du skickar din ansökan. Om du har frågor om företaget eller om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Niclas Fagerlund på telefon 0738 - 01 04 46 alternativt på e-post niclas.fagerlund@headconsulting.se
På grund av GDPR och för att kunna hantera din ansökan på bästa sätt så tar vi inte emot ansökan via e-post!
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Välkommen med din ansökan!
För den här rekryteringen har Contigo Solutions gjort sitt val av rekryteringspartner och undanber sig erbjudanden från CV-leverantörer eller rekryteringsföretag.
