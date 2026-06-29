Projektledare som vill verka för hållbar samhällsutveckling i norra Dalarna
Nodava Ab -Norra Dalarna Vatten & Avfall / Byggjobb / Orsa Visa alla byggjobb i Orsa
2026-06-29
, Mora
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nodava Ab -Norra Dalarna Vatten & Avfall i Orsa
, Mora
, Älvdalen
eller i hela Sverige
I norra Dalarna förenas engagemang för samhällsutveckling och hållbarhet med en unik livskvalitet. Rent dricksvatten och hållbara lösningar inom avfallshantering skapar stabilitet och livskvalitet i en region där människor vill leva, verka och stanna kvar. Med uppdraget att verka för "ett hållbart liv – tillsammans" ansvarar Nodava AB för att förvalta och utveckla anläggningar för vattenförsörjning, avloppshantering och avfallshantering i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Nodava är ett kommunägt kompetensbolag med fokus på långsiktighet, samhällsnytta och att bygga kapacitet för att möta framtidens miljöutmaningar.
Nodava söker projektledare/projektbeställare med norra Dalarna som verksamhetsfält. Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer vara att driva bygg- och anläggningsprojekt inom både VA- och avfallsverksamheten – från förstudie och projektering till entreprenad, färdigställande och överlämning. Huvudfokus i denna tjänst är genomförande av investerings- och reinvesteringsprojekt. Du arbetar enligt Nodavas projektprocess och företräder Nodava i rollen som byggherre, vilket innebär ett tydligt ansvar för ekonomi, framdrift och hur arbetsmiljöfrågorna hanteras genom hela projektet.
Funktionen ingår i avdelningen Utveckling och projekt som har i uppdrag att ge Nodavas ägarkommuner strategisk och långsiktig vägledning i att möta utvecklingsbehov inom avfall och VA. I avdelningen arbetar idag ca tio medarbetare med såväl egna som överlappande ansvarsområden. Du kommer erbjudas stora möjligheter till egen utveckling i yrkesrollen och som kollega hos oss blir du en del av ett kompetent, trevligt och engagerat team.
Dina uppgifter
Driva projekt inom VA- och avfallsverksamheten, såväl interna som med stöd av externa konsulter
Medverka i eller ansvara för utredningar, projekteringar, beräkningar och entreprenader
Upprätta projektplan och projektbudget samt arbeta med utfallsrapportering och prognoser
Ta fram förfrågningsunderlag självständigt eller med intern och/eller konsulthjälp
Granska utredningar och projekteringar
Ansvara för projektets ekonomi och uppföljning samt för projektdokumentation och diarieföring
Vara anläggningsägarens ombud i tekniska och ekonomiska frågor vid investering och reinvestering
Säkerställa att arbetsmiljöarbetet i projekten bedrivs enligt gällande lagstiftning.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Du har högskoleutbildning inom väg och vatten, samhällsbyggnad, miljö eller motsvarande kunskapsnivå förvärvad på annat sätt. Vi värdesätter goda kunskaper i entreprenadjuridik och ser gärna att du också har god insikt i byggherrens arbetsmiljö- och samordningsansvar i bygg- och anläggningsprojekt (AFS 2023:3).
Uppdraget kräver erfarenhet av projektledning och särskilt bygg- och anläggningsprojekt. Bra är också erfarenhet från arbete i en beställarroll och erfarenhet av arbete inom VA- och/eller avfallsverksamhet.
VI söker dig som trivs med att kombinera självständigt arbete och samarbete med andra i olika formationer. Uppdraget kräver helhetssyn kombinerat med ett strategiskt förhållningssätt med förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Du är uthållig i strävan mot uppsatta målsättningar och har ett strukturerat arbetssätt. Vi har en målsättning att utveckla våra arbetssätt genom digitalisering varför du också bör ha intresse för digitaliseringens möjligheter. Kunskaper i AutoCAD är meriterande.
För uppdraget krävs god förmåga att kommunicera tydligt, välformulerat och engagerat såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Då tjänsten innebär resor inom Mora, Orsa och Älvdalen krävs B-körkort.
Motiveras du av att arbeta i en samhällsviktig verksamhet och aktivt medverka till utveckling med strategisk betydelse för norra Dalarna är detta ett mycket intressant arbete för dig.
Anställningen innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. En godkänd säkerhetsprövning utan placering i säkerhetsklass är ett krav innan anställning.
Din arbetsplats blir i Nodavas lokaler i Orsa. Arbetet innebär heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vill du tillsammans med engagerade kollegor medverka till hållbar samhällsutveckling i Norra Dalarna? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: info@nodava.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nodava AB
(org.nr 556794-1553), http://www.nodava.se
Parkgatan 4 (visa karta
)
794 22 ORSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nodava Ab -Norra Dalarna Vatten & Avfall Kontakt
Vision (nås via kundstöd)
Carina Sjööns Tylén 0250-55 27 00 Jobbnummer
9983611