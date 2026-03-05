Projektledare som vill leda tekniskt avancerade projekt!
Syntronic AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syntronic AB i Stockholm
, Gävle
, Sandviken
, Kumla
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du en erfaren projektledare som vill leda tekniskt avancerade och samhällsviktiga projekt? Hos oss arbetar du med robusta och högpresterande systemlösningar i miljöer där kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet är avgörande.
Vi utvecklar avancerade kommunikations- och systemlösningar med höga krav på prestanda, spårbarhet och långsiktighet. Projekten är komplexa och genomförs i nära samarbete med kunder och tvärfunktionella team. Som projektledare spelar du en central roll i att driva utvecklingen från idé till färdig produkt.
I din roll som Projektledare hos Syntronic leder du ett eller flera kundprojekt där vi har helhetsansvar för kravhantering, systemering, design, integration, verifiering och produktionsuppstart.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda utvecklingsprojekt från start till leverans enligt tidplan och budget
• Planera, följa upp och hantera risker, kravändringar och resurser
• Säkerställa kvalitet, teknikval och leveransprecision
• Koordinera delprojekt och rapportera till styrgrupper och intressenter
Vi söker dig som:
• Har teknisk högskole- eller civilingenjörsutbildning
• Har erfarenhet av projektledning inom produktutveckling, gärna hårdvara
• Är en tydlig ledare med god förmåga att skapa struktur i komplexa miljöer
• Behärskar svenska och engelska flytande
Erfarenhet av mjukvaruutveckling eller arbete i reglerade miljöer är meriterande.
Befattningen kan omfattas av krav enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. För roller som är placerade i säkerhetsklass kan det, i förekommande fall, även innebära krav kopplade till medborgarskap.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Publiceringsdatum2026-03-05Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 2 april. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7339763-1877124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic AB
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Nolsögatan 3 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
9780287