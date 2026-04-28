Projektledare som vill forma framtidens livsmedelssystem
2026-04-28
Om du vill förändra världen - börja med maten. Livsmedelssystemet är en av vår tids mest kraftfulla hävstänger för hållbar förändring. På Livsmedelsakademin tar vi vara på den kraften. Vi samlar aktörer, driver projekt och skapar förutsättningar för en näring som är hållbar, resilient och konkurrenskraftig. Nu behöver vi en projektledare som delar den övertygelsen och vill vara med och forma framtidens livsmedelssystem.
Om rollen
Hos oss arbetar du med hela projektledarens verktygslåda - från idé och ansökan till genomförande och resultat. Du rör dig mellan det strategiska och det operativa: ena dagen omvärldsspanar du och bygger nätverk, nästa leder du ett utvecklingsprojekt med partner från näringsliv, akademi och offentlig sektor.
Det är en roll med stor frihet och tydligt syfte. Ditt arbete bidrar konkret till ett livsmedelssystem som klarar framtidens krav på hälsa, hållbarhet, lönsamhet och försörjningsförmåga.
Du kommer bland annat att
• Leda stora och små projekt med ansvar för budget, planering och rapportering
• Representera Livsmedelsakademin i projekt och initiativ som leds av andra
• Bevaka utlysningar, leda ansökningsarbetet och bygga konsortium för nya projekt och samarbeten
• Lyfta prioriterade frågor på lokala, regionala och nationella arenor
• Omvärldsbevaka och bygga nätverk med partner, målgrupper och intressenter
Vi söker dig som
• Är en erfaren projektledare och van vid planering, budgetering och ekonomisk rapportering
• Har arbetat med hållbarhet eller cirkulär omställning i näringsliv eller samhälle
• Ser kopplingen mellan hållbarhet, resiliens, beredskap och konkurrenskraft
• Motiveras av samhällsfrågor och vill bidra till förändring på systemnivå
• Är självgående och trivs lika bra med att leda som att samarbeta
• Är nyfiken, prestigelös och trivs i en dynamisk miljö
Erfarenhet från livsmedelssektorn eller hållbarhetsarbete är meriterande.
Livsmedelsakademin är en icke vinstdrivande organisation som stärker livsmedelsföretagens konkurrenskraft och bidrar till en hållbar tillväxt i näringen. Vi jobbar på systemnivå - med nätverk, projekt och partnerskap som sträcker sig från Skåne till nationell och internationell nivå. Vårt team består av främst projektledare och kommunikatörer.
På Livsmedelsakademin vet vi att olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder gör oss bättre. Därför strävar vi efter mångfald i vår rekrytering.
Praktiskt
Anställning: Tills vidare, heltid
Placering: inledningsvis i Lund, men från oktober 2026 finns vi i Malmö Generate District
Flexibilitet: Möjlighet att arbeta hemifrån delar av veckan
Start: Så snart som möjligt
Skicka ansökan, CV och personligt brev till info@livsmedelsakademin.se
senast 18 maj 2026. Vi intervjuar löpande.
Frågor? Kontakta kommunikationschef Sara Fredström: sara.fredstrom@livsmedelsakademin.se
· 079-304 06 97 eller vd Cecilia Gannedahl: cecilia.gannedahl@livsmedelsakademin.se
Vill du vara med och ta svensk livsmedelsnäring till nästa nivå? Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
