Projektledare som vill bidra till Försvarsmaktens lokalförsörjning
Nu söker vi projektledare som vill vara med och skapa Försvarsmaktens framtida lokaler. Hos oss får du möjlighet att arbeta i/med spännande och varierande projekt som sträcker sig över hela livscykeln för lokaler - från nybyggnation till modifiering och underhåll. Här får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som projektledare arbetar du med att driva projekt och leda integrationsverksamhet. Från förstudie/design till slutlig leverans, i syfte att etablera fullt fungerande lokaler åt Försvarsmakten. När Försvarsmakten renoverar eller bygger nya lokaler, allt från kontorsbyggnader till hangarer, hamnanläggningar eller regementen, ansvarar vi på FMV för de tekniska installationerna i dessa. De tekniska installationerna kan handla om allt från IT-system, fastighetsnät och kommunikationsutrustning till larmsystem som rör inpassering och övervakning. Beroende på komplexitet och omfattning varierar våra projekt i längd och storlek.
I rollen som projektledare driver du flera parallella projekt i olika faser av livscykeln, både med nybyggnation och ombyggnation i befintliga objekt. Vilket innebär att du såväl ansvarar för och genomför många olika typer av uppgifter. Det handlar om kravställning, upphandling, verifiering och leverans till vår kund Försvarsmakten och avveckling.
Vidare arbetar du med stöd av planeringsledare och produktledare inom specifika områden och ansvarar för uppföljning av ekonomi och tidsplan mot organisationen. En viktig del i rollen är även kontakten med såväl interna som externa parter, såsom Försvarsmakten, leverantörer och andra intressenter.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsteresor förkommer, både inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning med teknisk inriktning och projektledarutbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Vidare behöver du ha aktuell och relevant erfarenhet av att såväl leda projekt med underlydande projektmedarbetare som förhandlingsvana. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda projekt inom fastighetsförvaltning eller nybyggnation. Vi ser det som en fördel om du relevant erfarenhet av tekniskt systemarbete eller har tidigare arbetat i projektplaneringsverktyg som MS Project eller motsvarande. Likaså erfarenhet av myndigheters lokalförsörjning eller offentlig upphandling. Önskvärt men inget krav är erfarenhet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inom offentlig förvaltning.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är resultatorienterad och fokuserad på att nå uppsatta mål. Du har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt och effektivt teamarbete. Med din flexibilitet kan du enkelt anpassa dig till förändringar och nya förutsättningar. Samtidigt är du strukturerad och har en förmåga att planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt. Din starka ekonomiska medvetenhet gör att du har ett hållbart förhållningssätt till resurser och kostnader.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde ledningssystemmateriel. Enheten anläggningar inom verksamhetsområdet ansvarar för installation av materielsystem, fastighetsnät och inredning i Försvarsmaktens lokaler och anläggningar.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Kari Lehto, OFR/S Pia Edström, OFR/O Arne Molander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Jenny Loosaar via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
