Projektledare sökes till Västra Götalandsregionen

2025-12-05
Om jobbet
Seriefrämjandet är en ideell förening och centrumbildning samt Sveriges organisation för konstformen tecknade serier. Seriefrämjandet verkar för att sprida kunskap om seriekonstens unika särart och utveckla den svenska seriekulturen. Föreningen har gjort så genom kulturtidskriften Bild & Bubbla, festivaler och arrangemang, internationella kulturutbyten och mycket mer. Seriefrämjandet vänder sig till barn, ungdomar och vuxna - från den nyfikna läsaren till den professionella utövaren.
Vi är en förening i förändring. Våra senaste års aktiviteter i Västra Götalandsregionen har inkluderat Serie- och fantastikscenen på Bok- och Biblioteksmässan samt festivalen Seriefest i Väst. Allt detta har visat på en tydlig plats och ett behov av att lyfta konstformen serier ännu mer inom VGR.
Vi söker nu en projektledare för vår verksamhet i Västra Götalandsregionen (VGR).Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha övergripande ansvar för Seriefrämjandets verksamhet i VGR: budget, ansökningar, redovisningar, uppföljning och projekt.
Du kommer att arbeta inom Microsoft 365-paketet samt Adobe. Du rapporterar till verksamhetsledaren, tar fram underlag till och leder genomförande av verksamhets- och handlingsplan. Du håller kontakt med våra samarbetsorganisationer inom VGR vilket inkluderar Sensus, Svenska Tecknare, Illustratörcentrum m.fl. som vi vill ha fortsatt samarbete med. Vi har en hållbarhetsplan framtagen sedan tidigare som du kommer integrera och utveckla tillsammans med oss löpande.
Du samarbetar även med våra existerande projekt och projektledare inom VGR eftersom du är en del av vår växande verksamhet inom VGR. Ni kommer ha återkommande utbyten och stötta varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill använda ditt befintliga kontaktnätverk inom kommun och region. Vi söker dig som vill lyfta konstformen serier generellt inom regionen och utöka seriemediets målgrupp. Det är viktigt att du bryr dig om långsiktiga mål och hållbarhet.
Det är meriterande om du har adekvat akademisk eller konstnärlig utbildning, alternativt förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Du har god kunskap inom vårt fält. Du har en god administrativ förmåga samt uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har tidigare erfarenhet av budgetering och verksamhetsplanering. Vi ser gärna att du har kunskap om/erfarenhet av att leda grupper.
Det är viktigt att du har en god social förmåga, är prestigelös och kan delegera arbetsuppgifter. Stor vikt läggs på personlig lämplighet, driv och vilja att nätverka och samarbeta med andra organisationer i regionen.
Anställningsform
Visstidsanställning 20% för ett år med chans till förlängning. Arbetstiderna varierar, i och med att en del av verksamheten är evenemangsbaserad.
Arbetsort
Du behöver vara bosatt inom Västra Götalandsregionen. Det är viktigt att du har möjlighet att ta dig till eller bo i Göteborg. Resande ingår i tjänsten.
Föreningens kontor ligger i Malmö men du arbetar i VGR. Tillträde
Januari 2026. Du kommer att ta över arbetet från föregående projektledare som ger dig en introduktion till tidigare verksamhet.Ersättning
Seriefrämjandet tillämpar individuell lönesättning. Du får en fast månadslön.
Ansök
Skicka ett mail till info@serieframjandet.se
och beskriv vad du hoppas kunna genomföra som vår representant inom VGR och bifoga ditt CV (max 2 sidor) inklusive en referens. Döp rubriken till "SeF VGR".
Vi återkommer till dig om det blir aktuellt med en intervju, denna kan komma att göras online. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@serieframjandet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SeF VGR". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Seriefrämjandet
, https://serieframjandet.se/projektledare-sokes-till-vastra-gotalandsregionen-2/
Friisgatan 12 (visa karta
)
211 46 MALMÖ Jobbnummer
9629970