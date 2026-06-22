Projektledare Simulatorer till Försvarsmakten
Cubic Technologies Sweden AB / Datajobb / Helsingborg Visa alla datajobb i Helsingborg
2026-06-22
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INTRODUKTION
En möjlighet att ansvara för utveckling, support och underhåll av simulatorer åt Försvarsmakten.
Vi söker en projektledare med starkt driv och engagemang. Du är social, kommunikativ och har bra samarbetsförmåga. Vidare är du metodisk, strukturerad och har förmågan att ta ansvar i komplexa leveransmiljöer.
UPPDRAG
Som projektledare är du en del i ett team som utvecklar och underhåller simulatorer och träningssystem till Försvarsmakten. Du arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och säkerställa leveranser i tid, inom budget och med kvalitet. Du kommer att leda ett team med erfarna systemutvecklare på vårt kontor i Helsingborg.
• Ansvara för leverans enligt mål för tid, budget och kvalitet
• Planera, prioritera och genomföra aktiviteter
• Ansvara för inköp av hårdvara och mjukvara
• Samordna aktiviteter med andra projekt
• Planera, följa upp och rapportera kostnader
• Ta fram dokumentation, såsom planer, underlag, rapporter, och manualer
• Hantera inkommande supportärenden
• Ansvarar för konfigurationsstyrning och licenshantering Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet av projektledning inom teknik-, IT- eller säkerhet.
Du har förståelse för mjukvaruprojekt och agila metoder.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Utöver detta är det meriterande om du har erfarenhet från följande områden:
Officer Försvarsmakten eller annan militär utbildning
Certifierad Projektledare (PMP eller motsvarande)
Kundsupport med användning av Helpdesk system
PERSONLIGHET
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som motiveras av struktur, säkerhet, kommunikation och koordinering. Du ser vad som behöver göras och driver projektet framåt. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor och det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga.
ANSTÄLLNING
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Arbetsplatsen är kontoret i Helsingborg (Centralstationen). Våra anställda har möjlighet till hybridarbete med flexibla arbetstider och arbete hemifrån.
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning medför arbete i projekt åt Försvarets Materielverk samt på Försvarsmakten's övningsområde och träningsplatser. Vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cubic Technologies Sweden AB
(org.nr 556305-6133)
Järnvägsgatan 14 (visa karta
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252 78 HELSINGBORG Jobbnummer
9972935