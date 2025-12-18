Projektledare/samordnare för kommun och region
2025-12-18
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Publicerad 2025-12-18
Det här är inget uppdrag du väljer för att det är enkelt, utan för kombinationen av utmaningar, möjligheter och förmånen att få vara med och leda utvecklingen av ett samarbete som bygger på medborgarnas behov och ett tillsammansarbete över verksamhets- och huvudmannagränser.
Idag saknas en tydlig samordning och helhetssyn mellan kommun och region avseende vård och stödinsatser till personer med samsjuklighet, som lider av både psykisk ohälsa och skadligt bruk eller beroende. Dessa personer ramlar många gånger mellan stolarna när huvudmännen inte kan enas om vilken huvudman som ska ge insatser och i vilken ordning, eller när den enskilde i värsta fall inte uppmärksammas hos den huvudman som skulle kunna erbjuda insatser.
Det finns därför behov av att gemensamt identifiera målgruppen, förstå behoven, hitta samsyn samt utarbeta och implementera samverkansformer och arbetssätt mellan kommun och region för att öka den enskildes möjligheter att få rätt stöd och vård, stärka sina sociala förutsättningar och sin hälsa och leva ett hållbart liv.
I Timrå planeras nu ett samverkansprojekt mellan kommunen, primärvården (Premicare) och specialistvården. Projektet syftar till att etablera ett lokalgeografiskt arbetssätt och värdeskapande samverkansforum mellan parterna där den enskildes behov sätts i centrum och där delaktighet ses som ett viktigt medel för att nå målen.
Under förutsättning att erforderligt beslut om finansiering fattas, söker vi en projektledare/samordnare under två år med start 1 april 2026.
Målet är att att genom tidiga, samordnade insatser stärka den samsjukliges hälsa, förmåga och förutsättningar att uppleva inkludering och etablering i samhället samt, närma sig, nå och/eller behålla hållbar egen försörjning/arbete. Dina arbetsuppgifter
Projektledarens uppgift är att leda och säkerställa framdrift i det gemensamma utvecklingsarbetet av arbetssätt och samarbetsforum. Samordningsfunktionen ska arbeta med opartisk objektivitet utifrån huvudmannaperspektiv men med tydligt fokus på personcentrerad vård- och insatsutveckling för den aktuella målgruppen med utgångspunkt i slutsatserna från samsjuklighetsutredningen "Från delar till helhet" och de nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk hälsa där skadligt bruk och beroende ingår. Du kommer att arbeta nära och tillsammans med chefer och medarbetare i verksamheterna som projektet omfattar. Uppdraget inkluderar också ansvar att utveckla former för och implementering av systematisk uppföljning med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för att fånga effekterna av projektet. Kvalifikationer
Vi söker en person med en grundläggande och bred förståelse för, kunskap om och erfarenhet av kommunens och regionens område och uppdrag. Vidare behöver du ha erfarenhet av att initiera, driva och samordna processer samt vara bekväm att i olika sammanhang inspirera och motivera medarbetare och chefer till utveckling och förbättringar. Rollen kräver god initiativförmåga, uthållighet och flexibilitet samt god förmåga att arbeta både strategiskt och resultatinriktat.
Som person behöver du trivas med att arbeta såväl självständigt som i team med andra för att nå uppsatta mål. Det är viktigt att du har förmågan att leda dig själv i arbetsvardagen utifrån övergripande direktiv och att du stimuleras av att ta stort eget ansvar samtidigt som du är nyfiket öppen i ditt förhållningssätt och har förmåga att inge förtroende. Förmågan att kommunicera på olika nivåer och anpassat till olika grupper är avgörande, och att du gör det lika bra i tal som i skrift.
Du har akademiskt utbildning och erfarenhet som vi bedömer relevant för uppdraget. Du ska ha erfarenhet av förändringsarbete och förändringsledning med dokumenterat goda resultat. Goda kunskaper i och erfarenhet av att arbeta utifrån systemsyn är centralt för uppdraget. Erfarenhet av ledarskap samt kunskap och förståelse inom tjänstedesign/servicedesign ses som särskilt meriterande.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.
