Projektledare samhällsbyggnad med inriktning mark- och anläggning

Varje dag under hela året spelar exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, väg- och spårvägssträckor, broar, tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028.
Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/myportal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/
Göteborg växer med mer än 100 000 invånare under 15 år. I denna expansion bygger vi ut allmän plats i hög takt. Som projektledare hos oss är du med och bygger det växande Göteborg. Fokus ligger på hela det offentliga rummet och att leda komplexa utbyggnadsprojekt inom exploateringsverksamheten som gator, parker, kajer och torg blir en del av din vardag. Södra Änggården, Arenaområdet, Fixfabriken, Lindholmen och Gamlestaden är exempel på projekt inom stadsutveckling som vi arbetar med. Läs mer om aktuella projekt via länken: https://goteborg.se/wps/myportal/start/goteborg-vaxer/hitta-stadsutvecklingsprojekt.
Som projektledare ansvarar du för projektets genomförandefas och överlämning till drift och förvaltande. Du styr dina projekt tillsammans med projektteamet mot uppställda mål, budget och tidplan. Du samarbetar med andra kompetenser på avdelningarna inom tex landskap, trafik och miljö för att säkerställa goda lösningar med hänsyn till estetik, funktion, miljö och framtida skötsel. På enheterna vill vi ta tillvara på allas olika kompetenser och intresseområden vilket gör att det ofta finns möjlighet att påverka tjänstens innehåll, och du kommer att bli delaktig i vårt interna utvecklingsarbete i syfte att vara en framgångsrik projektorganisation.
Vi anser det viktigt att hjälpas åt och med våra gemensamma kunskaper når vi längre. Inom avdelningarna bidrar alla till teamkänslan och med att stötta och hjälpa varandra. Enheterna Utbyggnad allmän plats Norr och Söder behöver växa, vi har idag drygt 10 medarbetare vardera och är lokaliserade under avdelningarna Projekt norr och Projekt söder. Kvalifikationer
I rollen som projektledare behöver du vara lyhörd och arbeta på ett noggrant och analytiskt sätt. Du behöver ha lätt för att samarbeta och kommunicera då tjänsten innehåller mycket kontakter med allmänhet, konsulter, entreprenörer samt andra förvaltningar och myndigheter. Arbetet innebär att självständigt kunna leda projekt och uppdrag framåt, vilket innebär att du behöver vara driven och strukturerad.
För denna roll är det ett krav att du har:
• Högskoleexamen inom områdena samhällsbyggnad, landskap, mark, och- anläggning eller motsvarande erfarenhet från att leda projekt inom området
• Minst tre års erfarenhet som projektledare inom mark och anläggning
• Kunskaper inom upphandlingar och entreprenadjuridik, AB, ABT, AMA och LOU
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av park- och gatugestaltning, torg och andra rekreativa ytor.
• Erfarenhet av projektering
• Erfarenhet från roll som platschef/projektchef
Vem får jag som chef?
Göteborg står inför stora förändringar i stadsutvecklingen. Staden ska växa mycket på kort tid och samtidigt ska vi bevara och utveckla de kvaliteter som gör staden attraktiv. Att få vara med och skapa göteborgarens goda livsmiljöer i ett så expansivt skede ser vi som en spännande utmaning och en av de viktigaste anledningarna till att vi båda sökt oss till Exploateringsförvaltningen. Vi som chefer vill bidra med energi och engagemang, skapa ett gott arbetsklimat och verka för en god samverkan internt och externt. Vi arbetar båda tillitsbaserat, där medarbetarna är experterna och vi stöttar för att tillsammans nå ett bra resultat. Genom att främja ett öppet och tillåtande arbetsklimat vill vi bidra till en verksamhet som hjälps åt i projekten, lär av varandra och vågar testa nya arbetssätt.
• Mikael Hagberg, enhetschef Utbyggnad Norr och Magnus Elfström, enhetschef Utbyggnad Söder.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Info inför intervju:
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
