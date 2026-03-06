Projektledare säkerhetsteknik Securitas i Dalarna/Gästrikland
2026-03-06
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Falun
, Ludvika
, Avesta
, Mora
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Har du erfarenhet av säkerhetsteknisk projektledning och vill vara med och utveckla framtidens säkerhetslösningar för våra kunder? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en marknadsinriktad projektledare till region Nord. Tanken är att du utgår från vårt kontor i antingen Borlänge eller Falun och arbetar inom området Dalarna & Gästrikland. Du kommer ingå i avdelningen Solutions Delivery Nord/nord.
I rollen arbetar du självständigt men nära kollegor inom både drift och sälj. I ditt närmsta team finns teknikväktare och serviceledare och du har också stöd av projektledarkollegor på andra orter som finns tillgängliga via telefon eller Teams när du behöver bollplank.
Som projektledare blir du länken mellan kundens behov och våra tekniska lösningar. Du ansvarar bland annat för att ta fram säkerhetstekniska lösningar, göra kalkyler, hantera upphandlingar och kvalitetssäkra projektens genomförande. Här kombinerar du din tekniska kompetens med ett tydligt affärsfokus - och skapar helhetslösningar som verkligen gör skillnad för våra kunder.
Exempel på arbetsuppgifter
Vara teknisk expert internt mot bl a säljorganisationen och externt mot kund och underentreprenör
Utveckla tekniska specifikationer och lösningsförslag
Delta i projektleveranser och säkerställa kvalitet och ekonomi
Ta fram budgetofferter och anbud
Kravställa och upphandla underleverantörer
Upprätta projekt-, tid- och kvalitetsplaner
Vad vi erbjuder
Flexibilitet och frihet - Vi tror på självledarskap och ger dig ett stort utrymme att forma din vardag
Förmånsbil för att ta dig runt i regionen
Innovation och framtid - Securitas ligger i framkant inom säkerhetsteknik och investerar i smarta lösningar som gör skillnad
Utveckling och karriärmöjligheter - Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och ger dig möjlighet att växa både professionellt och personligt
Stabilitet och trygghet - Securitas är en ledande aktör i branschen med lång erfarenhet och starka värderingar
Kravspecifikation
Vi söker dig som har
Erfarenhet från säkerhetsbranschen (projektledning, teknik, försäljning eller likvärdigt)
Kunskap inom projektering och kalkylering
Teknisk utbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande:
Projektledning inom entreprenad
Behörig ingenjör inom inbrott, brand eller CCTV
Erfarenhet av upphandlingar och/eller entreprenadjuridik
Kunskap om nätverk och IT-plattformar
LedarerfarenhetPubliceringsdatum2026-03-06Dina personliga egenskaper
Som person har du en förmåga att förklara tekniska koncept på ett tydligt och anpassat sätt för olika målgrupper. Du är analytisk, lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser problem. Din starka kommunikationsförmåga gör att du når fram oavsett om du arbetar självständigt eller i team. Även i en vardag med många parallella projekt lyckas du hålla struktur och arbeta metodiskt.
Vill du vara med och skapa trygghet genom teknik?
Ansök idag och bli en del av Securitas - där vi tillsammans gör skillnad!
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag! Annonsen kan komma att tas ner i förtid om rätt kandidat hittas.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Mikael Eriksson: mikael.p.eriksson@securitas.se
. Har du frågor kring rekryteringsprocessen kan du höra av dig till rekryterare Åsa Andersson: asa.andersson@securitas.se
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 27 mars
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen, Unionen och Ledarna.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
