Projektledare Robotutveckling inom kärnkraft - Stockholm
Till DEKRAs affärsområde Mekaniserad Provning söker vi projektledare som vill arbeta med avancerade och tekniskt utmanande uppdrag - med tydlig koppling till kärnkraft och annan samhällskritisk industri.
Affärsområdet Mekaniserad Provning utvecklar och bygger robotiserade system för fjärrstyrd inspektion och materialprovning, främst för användning i krävande miljöer såsom kärntekniska anläggningar. Våra system används bland annat vid inspektion och kontroll av komponenter i miljöer som är svåråtkomliga, strålningsklassade eller säkerhetskritiska.
Systemen är ofta av typen ROV för undervattensapplikationer eller crawlerlösningar för torra miljöer, men kan även vara stationära system. All utveckling och konstruktion sker in-house, vilket innebär att varje projekt präglas av hög teknisk komplexitet, kundanpassade lösningar och stort ansvar.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som projektledare arbetar du med utveckling, anpassning och genomförande av avancerade inspektionslösningar, ofta i projekt kopplade till kärnkraftens höga krav på säkerhet, kvalitet och spårbarhet.
Du deltar aktivt i projekten, både i tekniskt arbete och i projektledning, och samarbetar nära med kollegor inom mekanik, automation och provning. Arbetet omfattar allt från utvecklings- och labbmiljö till implementering och driftsättning hos kund.
Rollen ger stor frihet och möjlighet att påverka:
arbetssätt och tekniska lösningar
val och utveckling av provningsmetoder
robotarnas funktion, utformning och användningsområde
Vi värdesätter initiativförmåga, teknisk nyfikenhet och förmågan att se helheten i komplexa projekt.
Samarbete och resor
Du arbetar i nära samarbete med kollegor inom DEKRA i Sverige och internationellt, vilket ger tillgång till ett brett nätverk av specialister inom inspektion och kärnteknisk verksamhet.
Avdelningen finns utspridd över Sverige, med störst närvaro i Stockholm. Uppdragen innebär resor inom Sverige och internationellt, vanligtvis i perioder om 1-2 veckor. Totalt förekommer cirka 20-50 resdagar per år.
Vem är du?
Vi söker dig som har teknisk bakgrund och intresse för avancerade tekniska system, gärna med inriktning mot industri, energi eller kärnteknik. Erfarenhet av oförstörande provning är meriterande, men viljan att utvecklas inom området och arbeta i säkerhetskritiska miljöer är minst lika viktig.
Du behöver behärska engelska väl i tal och skrift, då dokumentation och många samarbeten sker internationellt.
Som person är du:
Högskoleutbildad inom Teknisk gren eller har motsvarande erfarenhet
analytisk, ansvarstagande och självgående
kommunikativ och trivs med att arbeta i och leda team
serviceinriktad med god kundförståelse
flexibel och positiv till resor i tjänsten
innehavare av B-körkort
Meriterande är certifiering inom OFP (ex. UT, ET, PAUT), men detta är inte ett krav.
Hos DEKRA blir du en del av en organisation där säkerhet, kvalitet och teknisk kompetens står i centrum, och där ditt arbete bidrar till en säker och tillförlitlig kärnkraftsindustri. Vi tror på mångfald och inkludering och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
