Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Projektledare regionnät station Resurskonsult på uppdrag av vår klient.
Kravprofil 1. Beskrivning av uppdrag Konsulten ska arbeta som projektledare för regionnätledning i mellersta Sverige, inom gruppen Projektgenomförande regionnät. 2. Arbetsuppgifter/Ansvar I arbetet ingår bl.a * Leda och följa upp tekniska genomförandeprojekt. * Ta ett helhetsansvar inom överenskommen projektram avseende ekonomi, tidplan, funktion och kvalitet. * Karaktären på projekt kan skilja sig åt vad gäller t.ex. storlek, komplexitet och osäkerhet (kategorisering "mindre"/"mellan"/större, "samordning") * Motivera och engagera projektmedlemmar att samarbeta och leverera resultat enligt uppsatta mål * Hantera och ansvara för projektets resurser, kompetens, utrustning, förutsättningar metoder och verktyg * Proaktivt hantera möjligheter och risker i projektet * Representera projektet och Vattenfall Eldistribution extern * Kan komma att vara mentor/bollplank åt flera juniora projektledare 3. Befogenheter Konsult kommer att ha ekonomiska befogenheter enligt Vattenfall Eldistributions delegeringsordning. Genomgång av befogenheter sker på startmöte med Beställare. 4. Uppdragets omfattning Behovet bedöms vara en heltidstjänst. Erbjuden konsult måste kunna vara tillgänglig enligt ovan och kan således inte ha stora eller krävande uppdrag för andra kunder eller ha andra krävande arbetsuppgifter så som t.ex. att vara gruppchef. Ibland kan arbete förekomma över regiongränserna. 5. Kompetenskrav Kompetenskategori/nivå refererar till "Specifikation Kompetenskategorier" i ramavtalet. Kompetenskategori Projektledare Regionnät stationer Utbildning: Akademisk examen eller motsvarande. Erfarenhet inom området(år): * Konsulten ska ha minst 7 års dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete som Projektledare inom Regionnät station. Generell erfarenhet: * Mycket lång/bred erfarenhet i branschen eller arbete i operativ verksamhet inom området regionnät, har deltagit i många stora uppdrag inom olika områden och genomför/leder/ansvarar för stora uppdrag med mycket hög svårighetsgrad/komplexitet. * Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta med projektledning och att organisera och leda möten med entreprenörer, projektörer, beställare, slutkunder och andra relevanta parter, samt att säkerställa att alla intressenter är informerade och uppdaterade om projektets framsteg. Specifik erfarenhet: * Gedigen erfarenhet av arbete som projektledare och leda projektmedlemmar. * Ha mycket god kännedom om entreprenadjuridik (AB04/ABT06/ABK09). Teknisk erfarenhet:
* Projektledaren ska ha dokumenterad erfarenhet av att ha haft huvudansvar i rollen som projektledare för minst tre (3) stationsprojekt med spänningsnivå om minst 70 kV, där projektledaren varit aktiv under entreprenadskedet (dvs. från byggstart till slutbesiktning, exklusive underhållsarbete). Referensprojekten ska ha varit slutbesiktigade och avslutade inom de senaste tio (10) åren. * Projektledaren ska ha dokumenterad erfarenhet av att ha genomfört minst två (2) upphandlingar av entreprenörer inom ramen för stationsprojekt med spänningsnivå om minst 70 kV. Upphandlingarna ska ha skett inom projekt som varit slutbesiktigade och avslutade inom de senaste tio (10) åren. * Projektledaren ska ha deltagit aktivt i minst ett (1) stationsprojekt med spänningsnivå om minst 70 kV under förstudiefasen. Kunskap: * Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta med projektledning och ha förmågan att organisera och leda möten med entreprenörer, projektörer, beställare, slutkunder och andra relevanta parter, samt att säkerställa att alla intressenter är informerade och uppdaterade om projektets framsteg. Övriga specifika krav: * Konsulten ska kunna styrka att man har genomgått ESA-utbildning genom att bifoga ett certifikat på ESA EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete eller motsvarande EBR-ESA Fackkunnig Grund. Certifikatet ska bekräfta att man har genomfört och klarat utbildningen. Alternativt ska konsulten kunna styrka att man har bokat in sig på en utbildning, där förväntningen är att man kommer att godkännas. * Konsulten ska ha genomgått giltig utbildning i både BAS-P och BAS-U samt dokumentera att den har erfarenhet som ansvarig BAS-P i minst ett stationsprojekt, där erfarenheten har erhållits inom de senaste sju (7) åren.
Detta uppdrag är ett omtag på samma uppdrag från oktober -25.
Uppdragsstart: Så snart så möjligt dock från och med den dag då Säkerhetsskyddsavtalet har undertecknats av parterna och är godkänt i sin helhet.
Övrig information Arbetsmodell: På plats Uppdragslängd: 2 år Uppdragsperiod: ASAP till Öppet
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
