Projektledare R&D till Välinge Innovation i Viken
Kemiingenjörsjobb
2026-03-09

Vill du arbeta i teknikens framkant och driva utvecklingsprojekt som leder hela vägen från idé till patenterad teknologi? Trivs du i en innovativ miljö där samarbete, struktur och eget driv är avgörande för framgång?
Nu söker vi en Projektledare till R&D Surface-teamet hos Välinge Innovation - ett bolag som ligger i framkant inom material- och ytteknik med ett tydligt fokus på framtidens produkter och lösningar.
Vad innebär rollen?
Som Projektledare inom R&D Surface blir du en del av ett erfaret och tvärfunktionellt team som driver teknikutveckling från tidiga experiment till färdig teknologi och patent. Teamet består idag av fem projektledare som tillsammans med pilotoperatörer och labbverksamhet som arbetar tätt i projektform.
Du kommer att ansvara för att driva flera parallella utvecklingsprojekt - vanligtvis ett större huvudprojekt och ett till två mindre projekt, där fokus ligger på material, produkter och ytteknik. Arbetet spänner över områden som pulverteknik, ytbehandling, trä- och pappersbaserade material samt andra innovativa lösningar.
En viktig del av rollen är att inte bara ta fram tekniska lösningar, utan även att säkerställa att dessa kan patenteras, dokumenteras och vidareutvecklas mot kommersiell tillämpning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva teknikutvecklingsprojekt enligt företagets projektstyrningssystem
Utveckla nya tekniker och lösningar inom material- och ytteknik
Planera, genomföra och dokumentera teknisk provning enligt etablerade rutiner
Identifiera patenterbara innovationer och skriva uppfinningsanmälningar
Stötta Key Account Managers vid införsäljning av teknologi och produkter
Stötta Business Development i värdering av teknologi och patent
Detta söker vi i dig!
Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett strukturerat arbetssätt och är noggrann i både genomförande och dokumentation, samtidigt som du är kommunikativ och bekväm med att förklara tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt.
Du är initiativrik och engagerad, med ett naturligt fokus på att hitta nya lösningar och driva utveckling framåt. Vi ser gärna att du kommer från en teknisk, industriell eller innovationsnära miljö - men välkomnar även kandidater från andra branscher som kan bidra med nya idéer, arbetssätt och tankesätt.
Du behöver ha med dig
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom materialteknik, kemi, produktutveckling eller liknande
Några års erfarenhet från industriell FoU-, teknik- eller innovationsmiljö
Erfarenhet av att driva tekniska projekt
God förståelse för industriella processer
Meriterande med kunskap inom pulverteknik, yt-/surfaceprocesser eller IP/patent
Vana att arbeta strukturerat med dokumentation och rapportering
Erfarenhet av tvärfunktionellt samarbete
Flytande i svenska och engelska i såväl tal och skrift
Välinge Innovation ett världsledande teknikutvecklingsföretag inom golv- och möbelbranschen
1993 utvecklade företaget världens första mekaniska låssystem för bland annat laminat- och trägolv. Mekaniska låssystem möjliggör limfri läggning och har under det senaste året tagit en betydande del av världsmarknaden. Välinge har idag en omfattande patentportfölj avseende olika golvsystem och mer än 350 licenstagare, däribland flertalet av världens ledande internationella golvföretag. Vi har även framgångsrikt breddat vår verksamhet till bland annat möbelbranschen.
Vårt huvudkontor finns i Viken utanför Helsingborg, med kontor och supportcenter i USA, Kina, Vietnam. Totalt är vi ca 150 engagerade medarbetare som tillsammans formar vår bransch med innovativa teknologier och produkter som håller i generationer.
Läs gärna mer om oss här på vår hemsida
Sök redan idag!
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt söka med din LinkedIn URL. Urval sker löpande och rollen kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag som är 8/3 2026.
Vi tar ej emot personliga brev. I stället kommer relevanta kandidater att få svara skriftligt på samma frågor för att säkerställa lika möjligheter att förklara sin erfarenhet relaterad till rollen.
I den här rekryteringen samarbetar Välinge Innovation med med Roi Rekrytering. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Lisa Alsterberg på lisa.alsterberg@roirekrytering.se
Plats: Viken
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
