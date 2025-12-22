Projektledare/projekteringsledare inom infrastruktur
2025-12-22
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning och/eller projekteringsledning. Du kan vara erfaren likväl som i början av din karriär.
Vad erbjuder vi?
Du får jobba i ett team som har roligt tillsammans i ett växande bolag. Som konsult på Agima får du utveckla och utvecklas. Du får möjlighet att göra skillnad och utveckla samhället till nytta för medborgarna.
Vi vill att du har:
• Kunskap/utbildning inom projektledning, uppdragsledning och/eller projekteringsledning.
• Erfarenhet av infra- och anläggningsprojekt.
• Bra ledarskapsförmåga
Det är meriterande om du också har någon/några av följande erfarenheter:
• Erfarenhet av att arbetat i flera roller som entreprenör, konsult och beställare.
• Erfarenhet av multidisciplinära projekt och program
På Agima utvecklar vi varandra, verksamheter och samhället. Det är därför viktigt att du är flexibel, självgående, affärsmässig och har en mycket bra samarbetsförmåga.
I samarbete med våra kunder säkrar du en leverans av uppdrag med hög kvalitet.
Du fördjupar befintliga relationer och bygger nya. Du samverkar och delar kunskap med dina kunder och kollegor inom Agima.
Att vara del av Agima
Hos oss har du frihet och möjlighet att forma din egen utveckling och bidra till samhällsutvecklingen.
Hos oss kan du göra skillnad från dag 1 - du behövs och är central i affärsmodellen. Hos oss är det därför viktigt att du tar ansvar. Vi ger dig tillit och förtroende för dina kundrelationer.
Vi utvecklar varandra, verksamheter och samhället. Det är ledstjärnan och värderingarna som bygger vår gemensamma kultur.
Vi arbetar systematiskt med lärande och utveckling. Kompetenta och bra kollegor är prioriterat inom Agima.
Vi värdesätter gemenskap och att arbeta tillsammans, det ger energi och inspiration. Vi strävar efter att vara minst två i uppdragen både för lärande och trygghet för våra beställare. Hos oss kommer du att få delta i teamskapande aktiviteter.
Frihet och balans på riktigt betyder på Agima att du verkligen kan påverka din tid och att vi har förståelse för att livet består av andra saker utöver arbetet.
På Agima är vi övertygade om att olikheter berikar.
