Projektledare produktionssamordning till Stockholm, Norrköping, Nyköping
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2026-06-04
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Vi på Kraftsam Rekrytering & Bemanning söker en resurskonsult för uppdrag som projektledare programövergripande produktionssamordning till program Ostlänken hos Trafikverket. Trafikverket är en statlig myndighet med ansvar för Sveriges långsiktiga infrastrukturplanering samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Myndigheten arbetar för ett tillgängligt Sverige där människor och näringsliv kan resa och transportera gods på ett smidigt, säkert och hållbart sätt.
Uppdraget är placerat inom program Ostlänken, som omfattar byggandet av en ny cirka 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Arbetet bedrivs från Trafikverkets projektkontor i Solna/Sundbyberg, Nyköping eller Norrköping.
Om rollen
Uppdraget innebär att fungera som ett stöd till projektledare och projektchefer i frågor som rör gränssnitt, logistik, materialhantering och produktionsplanering.
Rollen är rådgivande och strategisk med fokus på att säkerställa programmets framdrift, leveranser och måluppfyllelse avseende omfattning, tid, kostnader och kvalitet. Uppdraget kan även innebära att tillfälligt ersätta eller stötta projektledare eller projektchef i olika roller inom projekten.
I uppdraget ingår även överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför.
Roll och ansvar
Som projektledare programövergripande produktionssamordning kommer du bland annat att:
Bidra till att programmet når sina mål avseende omfattning, tid, kostnader och kvalitet
Säkerställa programmets framdrift och leveranser med hänsyn till projektintressenters behov och prioriteringar
Stötta projektledare och projektchefer i frågor om gränssnitt, logistik, materialhantering och produktionsmetoder
Medverka i vägval avseende produktionsplanering, produktionsuppföljning, inköpsstrategier och kostnadsstyrning
Ta fram beslutsunderlag och klargöra projektens omfattning och förutsättningar
Säkerställa samordning av projektaktiviteter och projektens interna och externa kontaktytor
Verka för erfarenhetsåterföring och informationsutbyte mellan projekt
Arbeta självständigt och tillsammans med andra för att lotsa programmets olika delar framåt i nödvändiga beslut
Bidra till innovation och utveckling genom att utmana krav och förutsättningarPubliceringsdatum2026-06-04Kompetenser
Vi ser att du uppfyller samtliga nedanstående obligatoriska krav, vilket ska framgå tydligt i ditt CV:
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med teknisk inriktning inom samhällsbyggnad, alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som beställaren bedömer likvärdig
Minst tio (10) års aktuell arbetslivserfarenhet från produktionsfasen med anläggningsproduktion inklusive produktionsplanering för järnväg
Minst fem (5) års aktuell erfarenhet av att stötta en beställarorganisation med frågor om framdrift, produktionsmetoder och logistik
God förmåga att författa skriftliga rapporter och genomföra muntliga presentationer i interna och externa sammanhang
Goda kunskaper om relevanta standardavtal AB, ABT, ABK samt om AMA
Med "aktuell" erfarenhet avses:
10 av de senaste 15 åren för krav på 10 års erfarenhet
5 av de senaste 10 åren för krav på 5 års erfarenhet
Mervärdeskrav
Mervärdeskrav 1För beställaren är det ett mervärde att offererad resurs har erfarenhet från utvecklingsuppdrag och förändringsarbete som inneburit besparingar för projekt i byggskede.
Mervärdeskrav 2För beställaren är det ett mervärde att offererad resurs har arbetat med framtagande och implementering av innovationer.
Mervärdeskrav 3För beställaren är det ett mervärde att offererad resurs har bästa möjliga förståelse för programmets och rollens utmaningar och komplexitet, är självgående, lösningsorienterad och har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga.
UppdragsinformationUppdragsperiod: 2026-09-15 eller tidigare till och med 2028-09-15
Förlängningsoption: 1 + 1 + 1 + 1 år
Omfattning: Cirka 80–100 %
Placeringsort: Solna/Sundbyberg, Nyköping eller Norrköping
Närvaro: Som utgångspunkt arbete på projektkontor fem dagar per vecka, viss distans kan godkännas
Resor i tjänsten: Resor förekommer, framförallt till projektkontor i Södertälje, Nyköping och Norrköping, cirka 4 gånger per månadSå ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om uppdraget, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Solna strandväg 9B (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9946783