Projektledare produktionsförberedande Almedal-Mölndal
Som Projektledare produktionsförberedande på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Göteborg-Borås arbetar just nu med järnvägsplaner på hela sträckan och växlar samtidigt upp inför det kommande produktionsskedet. Vi söker nu en projektledare produktionsförberedande som vill vara med på denna spännande resa.
Rollen innebär att du ansvarar för framtagandet av tekniska beskrivningar för de stora entreprenader som planeras på delsträckan Almedal - Mölndal, med utgångspunkt i de systemhandlingar som tas fram inom våra planprojekt. Du tar ansvar för mottagande av systemhandlingen och utvecklar byggbarheten i det fortsatta arbetet. I rollen kommer du ansvara för arbetet med att upprätta de tekniska beskrivningarna. Du kommer också bidra i arbetet med framtagning av arbetssätt, administrativa modeller och uppföljningsmetodik för Fas 1 och Fas 2 i TEM-entreprenader, samt bidra övergripande till programmets kontrakts- och affärsarbete med syfte att utveckla god styrning i våra entreprenadkontrakt.
I Göteborg-Borås kommer du möta kompetenta och engagerade kollegor som alla arbetar för Trafikverkets vision; alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Du kommer att lära känna många nya människor i rollen som projektledare produktionsförberedande. Vi hoppas att du vill vara med och utveckla ett modernt, effektivt samt hållbart transportsystem!Kvalifikationer
För att lyckas i rollen söker vi dig som har förmågan att arbeta både strategiskt och operativt med tydligt fokus på mål och genomförande. Du kommunicerar klart och enkelt, är lyhörd och anpassar din kommunikation efter mottagaren - både muntligt och skriftligt.
Som projektledare är du prestigelös och engagerande; du samverkar aktivt och involverar andra, skapar goda förutsättningar för programmet och bygger ett samarbetsklimat där programmet når sina gemensamma mål. Du arbetar strukturerat och har en stark analytisk förmåga, där du ser logik och samband även i komplexa sammanhang och använder detta för att lösa problem på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som har
högskole- eller universitetsexamen om minst 180 hp (120 p) inom samhällsbyggnad alternativt annan akademisk utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
omkring 10 års relevant arbetslivserfarenhet av projekt-/projekteringsledning i infrastrukturprojekt
erfarenhet av att arbeta med framtagande av tekniska beskrivningar för totalentreprenader
goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
TEM-/ECI-kontrakt (dvs entreprenadkontrakt med tidig involvering från entreprenör)
ledande roll* i stora anläggningsprojekt över 1 miljard kronor.
• Med ledande roll avses projektledare, uppdragsledare projekteringsledare, projektchef och dyl. Roller som projektingenjör, administratör och dyl. godtas inte.
Övrig information
Placeringsort för den här tjänsten är Göteborg. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#bibanaSå ansöker du
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2026:077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se
Röda vägen (visa karta
)
781 89 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Maria Fransson maria.fransson@trafikverket.se 0101230999
