Projektledare Produktion till HDK-Valand, Campus Steneby
Göteborgs Universitet (GU) / Administratörsjobb / Bengtsfors Visa alla administratörsjobb i Bengtsfors
2026-06-30
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Konstnärliga fakulteten består av institutionerna HDK-Valand – Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik. Som samlad fakultet för konst och lärande är vi en oberoende, visionär och kritisk kraft i det nödvändiga arbetet med att skapa ett mer hållbart och öppet samhälle.
Vill du vara med och forma framtidens hållbara interiörproduktion?
I Interreg-projektet Skog till stol får du leda utforskande processer tillsammans med företag som vill ställa om och skapa cirkulära lösningar på riktigt. Vi söker dig som brinner för innovation, trä och hållbar utveckling –och som vill göra konkret skillnad i en bransch i förändring.
Nu söker HDK-Valand en engagerad och drivande projektledare som kommer arbeta som processledare (anställning 50%) med ansvar för arbetspaketen inom produktion. Rollen är central i projektet och innebär att du leder utforskande och innovationsdrivna aktiviteter för små och medelstora företag inom träbaserad interiörproduktion.
Anställningen är placerad på Campus Steneby i Dals Långed men viss arbetstid kan komma att förläggas i HDK-Valands lokaler i Göteborg. Aktiviteterna förväntas genomföras både digitalt och på plats.
Campus Steneby är en unik miljö för utbildning och forskning inom design och hantverk vid Göteborgs universitet. I våra utbildningar vill vi utveckla kunskap om material och teknik som grund för att tänja gränserna för materialbaserat hantverk och design. Med starkt fokus på konstnärligt utforskande och metoder ger vi studenterna verktyg att tillämpa sina färdigheter i nya sammanhang i en snabbt föränderlig värld.
Läs mer om HDK-Valand, Campus Steneby https://www.gu.se/hdk-valand/om-oss/campus-steneby-dar-manniskor-ideer-och-material-mots
OBS! För fullständig annons se Göteborgs universitets webbsida för lediga anställningar https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter
Som processledare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp arbetspaketen inom Produktion. Det innebär att du bland annat:
Utformar program och aktiviteter utifrån projektets mål och forskningsbaserad metodik
Rekryterar deltagande företag
Identifierar och anlitar relevanta kompetenser/föreläsare
Leder och faciliterar aktiviteter och workshops
Säkerställer att praktiska delar fungerar: bokning av lokaler, materialinköp, digitala möten m.m.
Har löpande dialog med projektledare och övriga processledare
Kommunicerar med deltagarna och ger dem den information de behöver
Hanterar arbetspaketets budget och rapporterar resultat
Delar erfarenheter med motsvarande norska arbetspaket
Genomför uppföljning med deltagare 6 månader efter avslutat program
Utöver det operativa arbetet ingår också administrativa uppgifter, framför allt planering, dokumentation och löpande rapportering av arbetspaketets resultat. Detta görs i nära samarbete med projektets controller för att säkerställa hög kvalitet och kontinuitet i uppföljningen.
En viktig del av rollen är de horisontella aktiviteterna, där du tillsammans med andra processledare deltar i gemensamma arbetsgrupper. Här delas erfarenheter, kunskap och resultat mellan projektets olika delar, och vid behov samordnas gemensamma aktiviteter – till exempel föreläsningar, workshops eller studiebesök som berör flera arbetspaket.
Projektets alla aktiviteter vilar på forskning och beprövad erfarenhet, och du kommer att introduceras i den metodik som genomsyrar hela programmet. Under arbetets gång får du pedagogiskt stöd för att kunna diskutera, utveckla och förfina upplägg och genomförande av aktiviteterna.
OBS! För fullständig annons se Göteborgs universitets webbsida för lediga anställningar https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2028-06-30
Omfattning: 50% av heltid
Anställningsbenämning blir projektledare
Placering: tjänsten är placerad i Dals Långed och arbetet kräver regelbunden fysisk närvaro på Campus Steneby
Tillträde: Startdatum är 1 september 2026, eller enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Carl-Johan Skogh, enhetschef Campus Steneby: carl.johan.skogh@hdk.gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR vid HDK-Valand: mailto:hr@hdk-valand.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-08-05
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
666 95 DALS LÅNGED Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9985752