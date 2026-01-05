Projektledare på ett år för tryggare näringsliv till Nacka kommun!
Nacka kommun / Administratörsjobb / Nacka Visa alla administratörsjobb i Nacka
2026-01-05
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Under 2026 höjer Nacka kommun sin ambition för att förebygga brott mot företag och motverka att organiserad brottslighet kan använda företagsformen som front. Är du rätt person att lyfta vårt arbete för ett tryggare näringsliv och en säkrare kommun? Läs vidare nedan!
Ditt uppdrag
Uppdraget är ett tidsbegränsat uppdrag att under 2026 leda två utvecklingsprojekt som rör brottslighet och näringslivet.
Projektet "Samverkan med näringslivet mot brott" ska etablera samverkan mellan kommun, polis och företag i exempelvis lokalcentrum och industriområde för att minska brott och ordningsstörningar.
Projektet "Samordnad tillsyn mot osund konkurrens" innebär att utveckla arbetssätt för hur kommunens tillsynsverksamheter kan upptäcka andra typer av brott, där företagsformen används som verktyg av organiserad brottslighet.
Rollen innebär att sprida kunskap kring problematiken och hur andra aktörer arbetar, processleda utvecklingsarbetet, organisera och skapa engagemang bland företagare samt strukturera och dokumentera arbetssättet.
Du ingår i näringslivsenheten, men arbetar nära säkerhetsstaben och andra enheter.
Är det här du?
Vi tror att du gillar att driva lagarbete. Du har förmågan att lyssna in mångas åsikter och engagera deltagare och kommer kunna använda det i sammanhang såväl med kommunens tillståndshandläggare som med poliser och företagare.
Du drivs av att få göra skillnad, där du vill få vara med och göra verklighet av bra idéer. Du är trygg med att författa dokument, men tillfredsställelsen kommer först när planen prövats i praktiken. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Din erfarenhet
Vi ser att de förmågor som behövs för tjänsten kan ha förvärvats på olika sätt. Vi tror att du har:
• Kunskap eller erfarenhet av brotts- och trygghetsskapande frågor eller näringslivsfrämjande arbete, genom utbildning eller arbetslivet.
• Erfarenhet av att leda projekt, grupper eller utvecklingsinsatser.
• Erfarenhet av att strukturera eller systematisera och dokumentera projekt eller processer.
• Erfarenhet av offentlig sektor eller annan förvärvad förmåga att på kort tid förstå regelverk och perspektiv för de olika offentliga aktörer som kommer att ingå i projekten.
Vi erbjuder
Vi arbetar i kontorslandskap med hemvist. Arbetet erbjuder möjlighet till distansarbete, samtidigt som vi ser stort värde i närvaro i stadshuset för det kollegiala samspelet.
I Nacka satsar vi på friska medarbetare och erbjuder bland annat välutrustat gym i huset och egen hälsocoach. Läs gärna mer om våra förmåner här.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Projekten är beroende av medfinansiering från Brottsförebyggande rådet, som beslutas under januari. Vi är därefter måna om en skyndsam process och tillträde. Tjänsten sträcker sig minst till 2026-12-31.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Daniel Andersson, näringslivsstrateg, på daniel.2.andersson@nacka.se
, 08-718 76 82 eller LinkedIn.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Sista ansökningsdag är 2026-01-18.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Näringslivsstrateg
Daniel Andersson daniel.2anderssson@nacka.se 0704317682 Jobbnummer
9668522