Projektledare och utredare autonoma vägtransporter
Om jobbet
Hos Transportstyrelsen får du arbeta i ett område i snabb utveckling där du leder Transportstyrelsens projekt som koordinerar myndighetens bidrag till ett säkert införande av autonoma vägtransporter i Sverige och Europa. Projektet omfattar att utreda och ta fram analyser, underlag och förslag till regelutveckling och samverka nära med det statliga innovationsprogrammet Drive Sweden som utgör plattformen för dialog med berörda aktörer i branschen. Inledningsvis kommer du att gå parallellt med nuvarande projektledare.
I rollen som projekt/uppdragsledare leder du och koordinerar uppdrag av olika storlek och komplexitet - från avgränsade utredningar till större utvecklings- och regeluppdrag med många intressenter. Du arbetar nära jurister, sakkunniga och verksamhet samt samverkar med andra myndigheter, branschaktörer och internationella forum. I uppdraget kan även ingå att leda och utföra regeringsuppdrag, utreda olika frågor, svara på remisser och yttranden.
Du kommer att jobba i sektionen Strategisk analys inom avdelning Väg och järnväg. Sektionen ansvarar för avdelningsövergripande funktioner som uppdragsledning, omvärldsanalys, marknadsövervakning, samhällsekonomiska analyser samt sammanhållning av avdelningens FOI-arbete.
Du kommer att
• leda och koordinera myndighetens arbete med utveckling av regler och styrning för autonoma fordon/transporter. Initialt kommer projektet omfatta 15-20 medarbetare och ett stort antal intressenter
• samverka med berörda aktörer i Sverige och världen
• ha mediakontakter utifrån ditt uppdrag
• leda/ta fram underlag för föreskrifter och annan regelgivning, inklusive remisshantering
• leda/genomföra utredningar, analyser och ta fram konsekvensutredningar
• planera, samordna och följa upp uppdrag utifrån tid, kvalitet och leveranser
• föredra ärenden och bidra med beslutsunderlag till ledningen
• ta fram rapporter och underlag som efterfrågas från Regeringskansliet eller andra intressenter.
Du måste ha
• relevant akademisk examen, exempelvis inom juridik, teknik, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller motsvarande
• flerårig erfarenhet av att leda större projekt
• flerårig dokumenterad erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
• erfarenhet av arbete med stora IT-system
• gedigen erfarenhet av att skriva rapporter
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du också har
• erfarenhet av autonoma fordon, uppkopplade fordon, ITS, digital infrastruktur eller autonoma transporter
• erfarenhet av regelgivning, föreskriftsarbete och/eller konsekvensutredningar
• erfarenhet av EU-arbete, internationell samverkan eller standardisering kopplat till regelutveckling.
Vi vill att du
• är strukturerad och har god förmåga att prioritera och driva arbetet framåt
• samarbetar väl med andra och trivs med många kontaktytor
• är analytisk, har gott omdöme och levererar underlag med hög kvalitet
• kan kommunicera komplexa frågor på ett tydligt sätt och skapa förtroende i samverkan med interna och externa aktörer
• har förmågan att lyfta blicken och se saker ur ett övergripande perspektiv.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering vid någon av myndighetens verksamhetsorter: Kista, Borlänge eller Göteborg. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Lena Vidin, 010-4954556 Lena.Vidin@transportstyrelsen.se
. ST, Tomas Fredlund eller Patrik Malmberg och Saco-S, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-3451. Vi behöver din ansökan senast den 13 maj 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
