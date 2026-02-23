Projektledare och Projekteringsledare till Ramboll Healthcare
2026-02-23
Om rollen
Vill du leda spännande vårdprojekt som gör skillnad på riktigt? Ramboll söker en erfaren projekt-/projekteringsledare till vårt globala spearhead, Healthcare. Hos oss får du driva utvecklingen av framtidens hållbara vårdmiljöer i samarbete med engagerade experter inom teknik och arkitektur - i Sverige och globalt. Är du vår nya kollega?
Din nya befattning
Du kommer att utgöra en del av vår spjutspetsorganisation som arbetar dedikerat med att utveckla och bygga framtidens vårdbyggnader för att tillsammans med våra kunder skapa en hållbar vårdverksamhet. Ramboll Healthcare är en nationell division med cirka 160 medarbetare, som i sin tur tillhör Rambolls globala organisation som är specialiserad inom vård- och sjukhusprojekt.
Enheten, Healthcare PMO, består idag av runt 10 kollegor med expertis inom projekt- och projekteringsledning samt digitala tjänster. Många av våra projekt är multidisciplinära, vilket innebär att du kommer att samarbeta nära med experter inom andra områden, som VVS, konstruktion, el och automation och logistik. På Ramboll får du möjligheten att arbeta i små, agila team samtidigt som du har tillgång till det stora bolagets globala resurser och erfarenhet. Vi kombinerar det bästa från båda världarna för att skapa lösningar som verkligen gör skillnad.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Projektledning och/eller projekteringsledning i sjukhusuppdrag
Arbeta nära kund för att definiera mål och skapa förståelse för kundens behov
Samordna arbetet mellan samtliga aktörer i projektet att arbeta mot samma mål
Utveckla relationer till både nya och befintliga kunder
Delta i anbudsarbete
Samarbeta med kollegor inom vår globala sjukhusgrupp både nationellt och internationellt såväl som kollegor vid andra affärsområden inom Ramboll.
Om dig
Du har erfarenhet inom samhällsbyggnadsbranschen och har ett starkt driv att utvecklas inom sjukhusuppdrag
Du har erfarenhet från konsultrollen och trivs med att ta det affärsmässiga och tekniska ansvaret i uppdrag
Du trivs i en internationell miljö där erfarenhet av internationella sjukhusprojekt är meriterande
Du har flerårig erfarenhet som projektledare/projekteringsledare eller liknande ledande roller och trivs att utveckla projekt från tidiga skeden tillsammans med kunden
Du har en god samarbetsförmåga där du är van att leda och stötta dina kollegor i uppdrag
Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan
Privat sjukförsäkring och livförsäkring
Friskvårdsbidrag på upp till 4000 SEK/året
Projekt som inte bara är tekniskt utmanande, utan där du också är med och gör verklig skillnad.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med ditt uppdaterade CV. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka. Vi vet att vissa sökande endast lämnar in ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20.
Tack för att du överväger denna möjlighet på Ramboll! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
