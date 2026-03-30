Projektledare och Produktägare inom webb och PIM
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-30
Publiceringsdatum: 2026-03-30
Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en kombinerad roll där du får arbeta både som projektledare och produktägare i en organisation med flera marknader, komplex webbmiljö och ett etablerat PIM-landskap. Rollen spänner över två närliggande områden som hänger tätt ihop: en större separation och migrering av befintliga webbplatser till en ny Optimizely-instans, samt vidareutveckling och förvaltning av en befintlig PIM-lösning i InRiver.
På webbsidan handlar uppdraget om att driva ett carve out-arbete där källkod, databaser och integrationer flyttas från en delad lösning till en ny struktur. Samtidigt får du vara med och skapa ordning för förvaltning, supportprocesser och ett långsiktigt arbetssätt. Inom PIM ansvarar du för att hålla ihop plattformens utveckling, drift och prioriteringar tillsammans med utvecklare, verksamhet och externa partner, samtidigt som delar av den tekniska miljön migreras vidare.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs när strategi, koordinering och hands-on arbete möts, och som vill påverka både teknik, processer och prioriteringar i ett läge där mycket är i rörelse.
ArbetsuppgifterDu driver projektledning för migrering och carve out av befintliga webbplatser till en ny Optimizely-miljö.
Du planerar arbetet tillsammans med utvecklare, redaktörer och verksamheten, inklusive resursallokering och samordning mellan olika intressenter.
Du kartlägger befintligt innehåll, struktur och funktionalitet för att säkra vad som ska behållas, förändras eller avvecklas.
Du harmoniserar innehåll, funktioner och sidstruktur mellan olika marknader och skapar förutsättningar för en mer enhetlig webbupplevelse.
Du leder och prioriterar utvecklingen av PIM-plattformen i InRiver tillsammans med interna stakeholders och externa utvecklare.
Du koordinerar tekniska beroenden mellan team och partner, och driver migrering av backend-komponenter, pipelines och lagring vidare i rätt riktning.
Du tar ansvar för backlog, prioriteringar, budgetuppföljning och dialog kring avtal kopplade till plattform och support.
Du arbetar även operativt med support, test och verifiering, datahantering, användaradministration samt export och import av information till verksamheten.
KravErfarenhet av att arbeta som projektledare, produktägare eller i en kombinerad roll nära både teknik och verksamhet.
Erfarenhet av att driva migreringer eller större förändringar inom webb, plattform eller digitala lösningar.
God förståelse för PIM och erfarenhet av InRiver.
Förmåga att leda prioritering, planering och samordning mellan utvecklare, användare, stakeholders och externa partner.
Teknisk förståelse för integrationer, databaser, pipelines och närliggande backend-komponenter.
Vana att arbeta både strategiskt och operativt i en roll med stort eget ansvar.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av Optimizely.
Erfarenhet av Azure DevOps och WebMethods.
Erfarenhet av att etablera förvaltnings- och supportprocesser.
Vana av contentstrukturering och harmonisering mellan flera marknader eller webbplatser.
Erfarenhet av test, buggrapportering, user management och data management i affärsnära system.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15
)
111 20 STOCKHOLM
