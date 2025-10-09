Projektledare och Managementkonsult till Ramboll Management
2025-10-09
Om rollen
Vill du vara med och driva hållbara förändringar hos våra kunder?
Ramboll Management Consulting (RMC) söker en erfaren projektledare och managementkonsult till vårt växande team i Göteborg. Hos oss får du möjlighet att hjälpa våra kunder att skapa robusta och framtidssäkra organisationer genom organisationsutveckling, strategiskt stöd och förändringsledning.
Vi söker dig som har en stark drivkraft att bidra till en hållbar samhällsutveckling, bygga långsiktiga kundrelationer och skapa verklig effekt. Du är trygg i rollen som projektledare, har gedigen erfarenhet av transformationer och är van vid att ta fram innovativa lösningar och driva dem i mål.
Rollen i korthet
Som projektledare hos oss får du en nyckelroll i leveransen av våra uppdrag. Du leder tvärfunktionella team, säkerställer hög kvalitet i projekt och arbetar nära våra kunder - både inom privat och offentlig sektor.
Du kommer bland annat att:
Leda och genomföra uppdrag inom organisationsutveckling, transformation, affärsutveckling och förändringsledning
Säkerställa att hållbarhetsambitioner integreras och omsätts i praktiken
Stärka våra kundrelationer och bidra till vidareutvecklingen av våra tjänsteerbjudanden
Ge strategiskt stöd till ledningsgrupper i att rusta sina organisationer för framtiden
Vi arbetar ofta i gränsöverskridande team inom RMC och Ramboll för att ta fram innovativa, hållbara lösningar. Vår verksamhet påverkas i hög grad av samhällsutmaningar och politiska beslut, vilket gör arbetet både meningsfullt och komplext.
Din profil
Vi söker dig som har:
5-8 års erfarenhet av management consulting eller liknande roll inom verksamhetsutveckling, gärna inom offentlig sektor, kommuner eller kommunala bolag
Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt inom organisationsutveckling, transformation och förändringsledning
Förmåga att bygga och utveckla kundrelationer och nätverk
Erfarenhet av försäljning, marknadsbearbetning eller tjänsteutveckling
Relevant akademisk examen
Meriterande är erfarenhet från tekniska branscher som t.ex. energi eller vatten, där vi ser en ökad efterfrågan.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är generös, utvecklingsorienterad, prestigelös och har ett starkt samhällsintresse. Du är van att arbeta strukturerat, planera och prioritera, och trivs med att inspirera och utveckla andra.
Din utveckling hos oss
På Ramboll erbjuder vi en dynamisk och inkluderande konsultmiljö där du får arbeta med kompetenta och engagerade kollegor. Vår kultur präglas av utvecklingsvilja, samarbete och ett tydligt fokus på hållbara lösningar.
Vi erbjuder:
Stort inflytande över vilka frågor och uppdrag du arbetar med
Nära och coachande ledarskap
Möjligheter till nationell och internationell utveckling inom Rambollkoncernen
Hybridarbetsplats med hög flexibilitet
Placering är i Göteborg, men även Stockholm eller Malmö kan diskuteras vid behov.
Om Ramboll Management Consulting
Ramboll Management Consulting är ett av Nordens ledande konsultbolag inom hållbar omställning. Vi är experter på uppdrag där verksamheter påverkas av samhällsbeslut och politiska processer. Med 700 konsulter globalt, varav 110 i Sverige, arbetar vi interdisciplinärt och sektorsövergripande - med målet att skapa verklig samhällsnytta.
Vi är en del av Ramboll, en global samhällsutvecklare med 17 000 experter i 35 länder. Vår strategi "The Partner for Sustainable Change" genomsyrar allt vi gör - från klimatneutralitet och resiliens till cirkularitet och biologisk mångfald. Ramboll ägs av en stiftelse, vilket gör att vi kan fokusera på långsiktig samhällsnytta snarare än kortsiktig vinst.
Mångfald och inkludering
Vi är övertygade om att mångfald och olika perspektiv stärker vår verksamhet. Därför välkomnar vi sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter.
Ansökan
Ansök via vår hemsida senast den 30 oktober 2025. Bifoga CV och ett personligt brev där du berättar varför du är rätt person för rollen. Alternativt kan du länka till din LinkedIn-profil. Urval sker löpande.
