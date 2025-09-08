Projektledare och kravställare till kund i Lund!

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Lund
2025-09-08


Visa alla datajobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Lund, Malmö, Landskrona, Helsingborg, Hässleholm eller i hela Sverige

Uppdraget

Projektledaren ska ansvara för att etablera en ändamålsenlig projektorganisation och leda arbetet med att förbereda och genomföra upphandlingen av nytt HRM-system. Detta omfattar att utifrån den genomförda förstudien omsätta verksamhetens behov i tydliga krav, driva upphandlingsprocessen i nära samarbete med relevanta funktioner samt säkerställa ett strukturerat beslutsunderlag inför val av leverantör. Projektledaren ska därmed skapa förutsättningar för en effektiv och framgångsrik implementering i nästa fas.Projektledaren kommer att introduceras till och arbeta efter kunds projektmodell.

Huvudsakliga ansvarsområden

Leda projektet i sin helhet med ansvar för tidplan, budget, resurser, riskhantering och kvalitet.
Etablera och hålla ihop en ändamålsenlig projektorganisation, inklusive styrgrupp, delprojekt och arbetsgrupper.
Säkerställa att roller, ansvar och beslutsstrukturer i projektet är tydliga och förankrade.

Samordna samtliga delområden i projektet, t.ex.:

Behovsanalys & processkartläggning (rekrytering, kompetens, lön, tid/resa, medarbetarutveckling, HR-analys m.m.). Denna är påbörjad och ska tas över.
Kravställning (funktionella, tekniska, legala, säkerhetsmässiga och användarvänlighetskrav).
Upphandling (förfrågningsunderlag, leverantörsdialog, utvärdering, avtal).
Förändringsledning & kommunikation (förankring i organisationen, identifiera och involvera intressenter efter behov).
Implementeringsförberedelser (resurser, datahantering, integrationer med befintliga system).
Driva och samordna arbetet med upphandling av HRM-system i nära samarbete med inköp, juridik, IT och HR.
Vara huvudkontakt gentemot potentiella systemleverantörer.
Säkerställa att projektet i nästa steg kan leverera ett HRM-system som uppfyller verksamhetens behov, är framtidssäkert och användarvänligt

Skallkrav

Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa projekt, gärna inom HRM-/affärssystem eller liknande IT-/verksamhetsnära projekt.
Kunskap inom IT projektledning.
Stark förmåga att driva upphandlingar och leda kravställningsarbete.
God förståelse för HR-processer och systemstöd för HR.
Erfarenhet av förändringsledning och att arbeta i gränslandet HR-IT-verksamhet.
Strukturerad, kommunikativ och resultatinriktad.
Förmåga att skapa engagemang och bygga förtroende i organisationen.

Meriterande

Erfarenhet från liknande projekt i företag med motsvarande storlek.

Din ansökan

Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.

Publiceringsdatum
2025-09-08

Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659), https://quest.se/

Jobbnummer
9496957

Prenumerera på jobb från Quest Consulting Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Quest Consulting Sverige AB: