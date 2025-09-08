Projektledare och kravställare till kund i Lund!
2025-09-08
Uppdraget
Projektledaren ska ansvara för att etablera en ändamålsenlig projektorganisation och leda arbetet med att förbereda och genomföra upphandlingen av nytt HRM-system. Detta omfattar att utifrån den genomförda förstudien omsätta verksamhetens behov i tydliga krav, driva upphandlingsprocessen i nära samarbete med relevanta funktioner samt säkerställa ett strukturerat beslutsunderlag inför val av leverantör. Projektledaren ska därmed skapa förutsättningar för en effektiv och framgångsrik implementering i nästa fas.Projektledaren kommer att introduceras till och arbeta efter kunds projektmodell.
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda projektet i sin helhet med ansvar för tidplan, budget, resurser, riskhantering och kvalitet.
Etablera och hålla ihop en ändamålsenlig projektorganisation, inklusive styrgrupp, delprojekt och arbetsgrupper.
Säkerställa att roller, ansvar och beslutsstrukturer i projektet är tydliga och förankrade.
Samordna samtliga delområden i projektet, t.ex.:
Behovsanalys & processkartläggning (rekrytering, kompetens, lön, tid/resa, medarbetarutveckling, HR-analys m.m.). Denna är påbörjad och ska tas över.
Kravställning (funktionella, tekniska, legala, säkerhetsmässiga och användarvänlighetskrav).
Upphandling (förfrågningsunderlag, leverantörsdialog, utvärdering, avtal).
Förändringsledning & kommunikation (förankring i organisationen, identifiera och involvera intressenter efter behov).
Implementeringsförberedelser (resurser, datahantering, integrationer med befintliga system).
Driva och samordna arbetet med upphandling av HRM-system i nära samarbete med inköp, juridik, IT och HR.
Vara huvudkontakt gentemot potentiella systemleverantörer.
Säkerställa att projektet i nästa steg kan leverera ett HRM-system som uppfyller verksamhetens behov, är framtidssäkert och användarvänligt
Skallkrav
Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa projekt, gärna inom HRM-/affärssystem eller liknande IT-/verksamhetsnära projekt.
Kunskap inom IT projektledning.
Stark förmåga att driva upphandlingar och leda kravställningsarbete.
God förståelse för HR-processer och systemstöd för HR.
Erfarenhet av förändringsledning och att arbeta i gränslandet HR-IT-verksamhet.
Strukturerad, kommunikativ och resultatinriktad.
Förmåga att skapa engagemang och bygga förtroende i organisationen.
Meriterande
Erfarenhet från liknande projekt i företag med motsvarande storlek.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-09-08
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9496957