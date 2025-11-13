Projektledare och fundraiser med fokus på high profile alumner
2025-11-13
Vill du vara med och bidra till samhällsutveckling på riktigt? Brinner du för att göra det genom relationer, fundraising och kan du se möjligheten att göra det genom att stärka relationerna till KTH:s många och internationella alumner? Då kan du vara den projektledare och fundraiser vi letar efter.
I din roll bygger du broar mellan akademin och samhället med särskilt fokus på att skapa långsiktiga relationer med KTH:s alumner, där du omvandlar deras engagemang till stöd som stärker forskning, utbildning och innovation - och bidrar till en hållbar framtid.
Du kommer ha många kontakter både inom och utanför KTH, arbeta självständigt och i nära samarbete med kollegor inom kommunikationsavdelning och på KTH:s Development Office.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete har ett fokus på KTH:s alumner och spänner från analys och strategi till operativt relationsbyggande och konkreta samarbeten - med målet att öka det filantropiska stödet till KTH.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
• Identifiera och bygga upp långsiktiga relationer med alumner som vill engagera sig filantropiskt i KTH:s framtid
• Omvandla relationer till konkreta samarbeten och filantropiskt stöd till KTH:s strategiska satsningar
• Skapa intresse och nyfikenhet för den verksamhet som bedrivs på KTH
• Tillsammans med KTH:s forskare och kollegor paketera och presentera aktuell forskning och projekt för målgruppen alumner
• Självständigt driva flera parallella fundraisingprocesser, identifierar och paketerar koncept, samt tar fram strategier för enskilda case och specifika potentiella donatorer
• Nätverka och utveckla KTH:s alumnrelationer nationellt och internationellt genom aktiviteter som alumnträffarKvalifikationerKvalifikationer
- Examen från högskola eller universitet som arbetsgivaren bedömer relevant
- Erfarenhet från att driva relationer från första kontakt till avslutad affär, gärna inom fundraising, försäljning, partnerskap eller affärsutveckling
- Erfarenhet från att identifiera, analysera och bearbeta potentiella givare eller kunder
- Vana av att skapa anpassade erbjudanden för specifika målgrupper
- Mycket god förmåga av att skapa och underhålla goda relationer
- Mycket god förmåga att formulera sig i tal och skrift på svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet
- Internationell erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
- Erfarenhet från komplexa organisationerDina personliga egenskaper
Din styrka ligger i att bygga och utveckla långsiktiga relationer med fokus på mål och resultat, där du är trygg i mötet med externa och interna intressenter. Din samarbetsförmåga är välutvecklad, vilket märks både i det dagliga arbetet med kollegor och i hur du agerar länken mellan olika grupper. Du är uthållig och lyhörd med en förmåga att skapa förtroende och engagemang i sammanhang där du befinner dig.
Meriterande
- Erfarenhet från privata näringslivet
- Kännedom om akademiska världen
- Erfarenhet från fundraising eller försäljning
- Erfarenhet från alumnverksamhet eller insamlingsverksamhet
- Erfarenhet från att arbeta i CRM-system, gärna Microsoft Dynamics eller LinkedIn Sales Navigator
- Erfarenhet av att bygga nätverk och engagemang i en specifik målgrupp genom evenemang
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjänstens placering
Tjänsten som projektledare med fokus på high profile alumner (development officer) är placerad i gruppen Utbildningskommunikation och varumärke vid Kommunikationsavdelningen men tjänsten innehar uppdrag för verksamheten inom Development Office.
Development Office är KTH:s enhet för fundraising och arbetar med relationer med privatpersoner, företag och stiftelser för att attrahera filantropiskt stöd. Genom strategiskt relationsarbete, kommunikation och fundraising skapar Development Office resurser som möjliggör forskning, utbildning och initiativ som annars inte hade varit möjliga. Fokus för Development Office ligger fram till 2028 på KTH:s 200-årsjubileum.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för bland annat utbildningskommunikation, forskningskommunikation, intern- och ledningskommunikation, kriskommunikation, alumnrelationer, varumärke, redaktionellt arbete, pressfunktion, digital utveckling och systemförvaltning samt evenemang.
Både Kommunikationsavdelningen och Development Office ingår i verksamhetsstödet vars uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3317". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Gunilla Iverfelt 08-7906946 Jobbnummer
9602278