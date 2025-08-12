Projektledare och byggledare inom industri-, energi- och elnätsektorn
Paribus AB / Byggjobb / Alingsås Visa alla byggjobb i Alingsås
2025-08-12
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Paribus AB i Alingsås
Paribus AB söker ytterligare en konsult till vår verksamhet. Vi söker en person med tidigare erfarenhet och befintligt kontaktnät inom industri-, energi- och elnätssektorn och som är intresserad av att utveckla ett hållbart samhälle med balanserad tillvaro som projekt- eller byggledare.
Paribus är ett ingenjörsbolag med fokus på utredning, projektering och projektledning samt besiktning inom elnät och infrastruktur. Vår affärsidé är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle med ett modernt elnät, en förnyelsebar elproduktion och en effektiv infrastruktur
Vi samarbetar med ett antal olika konsultbolag vilket skapar möjlighet för oss att vara delaktiga i större projekt samt vara aktiva gentemot större kunder vilka kräver ramavtal.
Bolaget har idag befintliga uppdrag, både längre och kortare, men ser en allt större efterfrågan, lokalt och nationellt, av bygg- och projektledningstjänster inom industri-, energi- och elnätssektorn. Vi ser gärna att du är verksam inom någon av sektorerna idag men samtidigt är intresserad av att utvecklas för att möta framtida krav och vara delaktigt i våra kunders verksamhetsutveckling. I rollen ingår också att bevara och stärka kundrelationer liksom att rekrytera nya kunder och uppdrag.
Vissa av bolagets befintliga uppdrag kräver tjänsteresor men det mesta av arbetet sker från bolagets kontor. Bolagets kontaktnät finns idag primärt inom elnätssektorn och industrisektorn men även inom kontaktledningssidan för järnväg. Vi ser dock positivt på att kontaktytorna utvidgas till andra sektorer.
Bolaget består i dagsläget av en medarbetare som är byggledare och besiktningsman och en VD, tillika ägare, med 20 års erfarenhet från konsultvärlden, som själv är småbarnsförälder och som inser vikten av balans mellan arbete och privatliv. Denna möjlighet till en balanserad tillvaro mellan privatliv och arbete är en viktig del i bolagets affärsidé och hållbarhetstänk. Ytterligare en grundsten för bolaget är att vara och visa delaktighet både gentemot våra kunder och deras verksamhet men även för den omvärld vi verkar i. Vi hoppas därför att du känner samma engagemang och intresse för att bidra till våra kunders utveckling och för ett mer hållbart samhälle.
Bolagets etableringsort är Alingsås med kontorslokaler i anslutning till järnvägsstationen.
Är du intresserad eller har ytterligare frågor om tjänsten eller bolaget är du välkommen att kontakta oss.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: christian.adolfsson@paribus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Paribus AB
(org.nr 559201-9276), http://www.paribus.se
Sveagatan 8 A (visa karta
)
441 32 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Christian Adolfsson christian.adolfsson@paribus.se 0703435080 Jobbnummer
9453715