Projektledare med teknisk inriktning, Huddinge Kommun
Huddinge kommun, Projektstyrning / Datajobb / Huddinge Visa alla datajobb i Huddinge
2025-08-11
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Projektstyrning i Huddinge
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Motiveras du av att påverka samhällsutvecklingen och skapa värde på riktigt? Då är Huddinge kommuns digitaliseringsavdelning rätt plats för dig! Vi förstärker nu vårt projektteam och söker en projektledare med teknisk profil och vana av samt intresse för att driva projekt inom digitaliseringsområdet. I rollen kommer du att leda och koordinera små och medelstora digitaliseringsprojekt med verksamheten som beställare och interna tekniska resurser och leverantörer som utförare. Därtill kommer du även få möjlighet att själv arbeta operativt med mindre uppdrag och förstudier med en bred teknisk inriktning.
Urval av arbetsuppgifter
• Vara sammanhållande, planera och skapa framdrift i uppdrag och projekt. Detta inkluderar att planera, leda och genomföra aktiviteter såsom utbildningar, workshops, möten och andra aktiviteter.
• Upprätta adekvat projektdokumentation i samråd med huvudprojektledare, beställare, styrgrupp, projektgrupp och verksamhet.
• Säkerställa att slutresultatet överlämnas till huvudprojektledare, projektägare, objektledare och övriga mottagare.
• Stötta och coacha andra projektledare i rollen och kommunens projektmetodik.
Vem är du?
Vi söker dig som är skicklig på att skapa konstruktiva samarbeten, är en god kommunikatör och har vana av att agera projektledare i gränslandet mellan verksamhet och digitalisering. Att vara länken mellan teknik och verksamhet faller sig naturligt för dig och du har en god förmåga att både föra tekniska resonemang med IT-tekniker och utvecklare samt effektivt navigera i verksamhetens språkbruk. Ditt synsätt på omvärlden är möjlighetsorienterat och du har en stark drivkraft att bidra till förändring och utveckling med Huddingefamiljens bästa i fokus. Vi vill även att du har;
• Akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av att leda projekt inom digitaliseringsområdet och arbeta med verksamhetsutveckling genom digitalisering.
• Förståelse för vad det innebär att arbeta enligt projektmetodik.
• Bred och generell kunskap inom IT- och digitaliseringsfrågor.
• God förståelse för och vana av att arbeta med komplexa integrationslösningar.
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det är dessutom meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta processorienterat enligt ITIL
• Förståelse för PM3 som styr- och samverkansmodell
• Utbildning med inriktning mot IT eller projektledning och/eller certifiering inom projektledning.
• Erfarenhet av att leda projekt i en outsourcad miljö och förståelse för komplexiteten att arbeta med flera leverantörer i samarbeten
• Erfarenhet av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)Publiceringsdatum2025-08-11Så ansöker du
För ansökan till denna tjänst krävs inget personligt brev. Du ansöker genom att besvara urvalsfrågorna och bifoga ditt CV.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som medarbetare i Huddinge kommun är du det viktigaste vi har för att kunna utföra vårt uppdrag. Här kan du läsa om vad vi värderar i rollen som arbetsgivare och vårt erbjudande till dig som medarbetare. (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/)
För frågor om tjänsten
David Thurfjell | Chef för Projektstyrning | david.thurfjell@huddinge.se
| 08-535 313 48 Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C244296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Projektstyrning Kontakt
Chef för Projektstyrning
David Thurfjell david.thurfjell@huddinge.se 08-535 313 48 Jobbnummer
9451646