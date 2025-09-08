Projektledare Med Säljfokus Inom Afry Advanced Automation I Olofström
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Olofström Visa alla maskiningenjörsjobb i Olofström
2025-09-08
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Olofström
, Karlshamn
, Kristianstad
, Hässleholm
, Ronneby
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-09-08Beskrivning av jobbet
AFRY Advanced Automation i Olofström söker nu projektledare med säljfokus för stora turn-key projekt. I rollen som innebär projektledning och säljberedning kommer du att ha en bred intern samt extern kontaktyta med allt ifrån konstruktion, programmering, simulering, säljberedning och kundkontakt.
Vill du kunna kombinera ditt intresse för både projektledning och försäljning inom området Advanced Automation Då är detta rollen för dig!
Vi vill komplettera teamet och letar efter dig som vill utveckla verksamheten i en varierad arbetsmiljö med mycket kundkontakt. Eftersom detta är en ny roll finns möjligheter att påverka och forma innehållet utifrån din kompetens och dina intressen.
Om rollen
Som Lokalsäljare & Projektledare blir du en nyckelperson i vårt team och arbete. Rollen är delad mellan två huvudområden:
Sälj och kundrelationer:
Bearbeta och utveckla relationer med befintliga och nya kunder
Förbereda säljunderlag och offerter
Genomföra kundmöten och presentationer
Följa upp leads och affärsmöjligheter
Projektledning:
Ansvara för ett medelstort kundprojekt från start till leverans
Samordna interna resurser och underleverantörer
Säkerställa tidsplan, kvalitet och budget
Vara kundens primära kontakt under projektets gångKvalifikationer
Vi söker efter en driven och engagerad person med god teknisk kompetens, du har erfarenhet av projektledning och försäljning inom exempelvis industri eller fordonssektorn. Du bor i Olofström eller inom lämpligt pendlingsavstånd.
Det viktigaste för oss är att du vågar ta initiativ, är självgående och har viljan att ta en ledande roll. Du är kommunikativ, nyfiken och duktig på att bygga goda relationer. I kombination med detta har du ett stort intresse för teknik och försäljning, då detta är viktiga komponenter i tjänsten. Du ser utvecklingspotential, har ett stort intresse för marknadsarbete och att skapa affärer.
Du kommer att jobba nära sektionschef samt vår säljorganisation med placering i Olofström.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av teknisk försäljning och/eller projektledning, gärna inom industri eller fordonssektorn
Är kommunikativ och relationsskapande
Har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att driva processer framåt
Trivs i en varierad roll med både kundfokus och interna samordningsuppgifter
Talar och skriver flytande svenska och engelska
B-körkort
Ytterligare information
På AFRY värdesätter vi våra medarbetare och tror på att skapa en stödjande arbetsmiljö där du får växa och trivas. Vi erbjuder dig möjligheten att spela en central roll inom vårt affärsområde Advanced Automation i Olofström och påverka din egen framtid hos en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, enligt Universums undersökning.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till framtidens hållbara lösningar - då är detta din chans att göra det hos AFRY Advanced Automation!
Vi erbjuder
En spännande kombinationsroll med både affärsdriv och tekniskt ansvar
Möjlighet att arbeta nära några av Sveriges största industriföretag
Ett kompetent och engagerat team som stöttar dig i ditt arbete
Goda utvecklingsmöjligheter i ett företag som bygger turn key-lösningar i teknikens framkant
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-10-06. Intervjuer och urval sker löpande under ansökningsperioden. Läs gärna mer om vår rekryteringsprocess här.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta Tomas Bergman, som gärna besvarar dina funderingar. För frågor kring rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till Anders Kristiansen.
Tomas Bergman
Section Manager
M: +46 72 203 18 03Tomas.e.Bergman@afry.com
Anders Kristiansen
Talent Acquisition Partner
M: +46 722 053 165anders.a.kristiansen@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12800Q". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9497873