Projektledare med rollen entreprenadledare till projekt Lundbyleden
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2026-07-21
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Som Projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Lundbyledsprojektet är ett samarbetsprojekt med Göteborgs stad som möjliggör utveckling kring Backaplan och Brunnsbo. Produktionen drivs av fyra entreprenader och planeras vara klart 2030. Byggherreorganisationen består av ett mycket kompetent team som tillsammans med entreprenörer och projektörer skall säkerställa projektets genomförande.
Jag drivs av en hållbar arbetssituation där människan står i centrum. Att gå till jobbet ska kännas positivt, vara utmanande, lärorikt och utvecklande. För mig är det viktigt med en tillitsbaserad, kompetent och platt organisation där du utövar en proaktiv och aktiv styrning säger Jonas Hermanson som blir din nya chef.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Vi söker nu en engagerad och samarbetsinriktad entreprenadledare som blir en viktig del av vårt team och leder en av de fyra entreprenaderna i det spännande projektet Lundbyleden. I rollen ansvarar du för att leda och driva en entreprenad som är upphandlad som en utförandeentreprenad, där den förväntade omsättningen ligger nära miljarden. Du kommer att arbeta nära entreprenören och skapa ett starkt och funktionellt samarbete genom gott affärsmässigt agerande och proaktivt ledarskap.Arbetsuppgifter
leda och följa upp entreprenadens genomförande inom tid-, kostnads- och innehållsramar
säkerställa att projektmål uppfylls och att ekonomin hålls inom ramen
bidra med din erfarenhet och kompetens till hela projektet och stödja teamet i olika aspekter av genomförandet
aktivt verka för ett effektivt och bra samarbete mellan alla parter
vid behov genomgå interna utbildningar för att utvecklas ytterligare i din rollKvalifikationer
Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Du har förmågan att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt, både med kollegor och med externa intressenter. Genom tydlig kommunikation kring förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen. Vi söker dig som utmanar och ifrågasätter samt skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar och ser samarbete som en förutsättning. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden. Din analytisk förmåga är viktig där du kan se helhet och samband i komplexa frågeställningar, ofta med motstridiga intressen, med en förmåga att lösa ut frågeställningarna.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som har
högskoleutbildning, teknisk inriktning, minst 180p (120p) alternativt annan utbildning som vi tillsammans med erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen bedömer som likvärdig
flerårig aktuell och relevant yrkeserfarenhet från en roll som till exempel projektledning, byggledning, platschef, arbetsledning inom väg/järnväg alternativt annan roll som vi kan bedöma som likvärdig
aktuell och relevant erfarenhet från några entreprenader, där minst en är från någon större entreprenad
erfarenhet av samordning och uppföljning av kontraktsarbeten, granskning och upprättande av tidplaner och periodisering av kostnader över tid
viss förhandlingsvana
erfarenhet från att leda pågående entreprenadarbete samt ställa krav på kvalitet och utförande
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
körkort för personbil
Det är meriterande om du har
dokumenterad utbildning inom Entreprenadjuridik, Byggherrens arbetsmiljöansvar, Bas P/U, Mät- och ersättningsregler (MER) och/eller Arbete på väg
Övrig information
Placeringsort är Göteborg. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan. #LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype under vecka 36-37.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2026:105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
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För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Jonas Hermanson jonas.hermanson@trafikverket.se 0101233313 Jobbnummer
10008336