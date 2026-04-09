Projektledare med inriktning säkerhetsklassade objekt till Projektenheten
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Fastighetsbeståndet består av allt från välkända Stockholmsbyggnader till offentliga lokaler för kultur och idrott, kontorsbyggnader, brandstationer, saluhallar, slott, gårdar och torp. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför stadsgränsen. Vi sitter i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4, cirka 5 minuters promenad från Centralstationen.
Välkommen till oss
Projektavdelningens uppdrag är att genomföra större och mindre byggprojekt inom kontorets fastighetsbestånd. Den årliga projektvolymen ligger på ungefär 3 mdkr. Många projekt löper över flera år och bedrivs i några av stadens mest kända byggnader, exempelvis Stadshuset och Kulturhuset, Liljevalchs, Östermalmshallen och Medborgarhuset. Avdelningen ansvarar för genomförande av samtliga pågående projekt, både vad gäller investeringar och planerat underhåll samt att genomförandet optimeras utifrån tid, kostnad och kvalitet. Avdelningen är organiserad i 3 enheter, projektenhet 1 till 3 samt enhet för projektstöd.
Nu söker vi en erfaren projektledare med ansvar för vårt säkerhetsklassade fastighetsbestånd.
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag och en arbetsplats där du kommer att få ta mycket eget ansvar, samtidigt som stöd finns hos många erfarna och kunniga kollegor. Här får du vara med och utveckla Stockholm. Vi har ett kreativt och inkluderande arbetsklimat och vår gemensamma strävan är att skapa värde för Stockholmarna genom attraktiva miljöer som lämnar positiva avtryck.
Du får även:
Vara med och utveckla Stockholm.
Arbeta med spännande och unika fastigheter varav en stor del är säkerhetsklassade objekt.
Goda möjligheter att utvecklas inom ramen för ditt uppdrag och inom Stockholms stad.
Stor frihet att planera ditt arbete.
En chef som engagerar, stöttar och utmanar.
Hjälpsamma och kompetenta kollegor som bidrar till en god stämning på kontoret.
En centralt belägen arbetsplats.
Förmåner som exempelvis Edenred lunchförmån, friskvård och semesterväxling.
En arbetsgivare som jobbar med sina utmaningar.
Din roll som projektledare med inriktning säkerhetsklassade objekt
Som projektledare ansvarar du för planering och genomförande av byggprojekt från 5 Mkr och uppåt. Delvis inom vårt segment säkerhetsklassade objekt, men även allt från större ny-, om- och tillbyggnationer, hyresgästanpassningar, till teknisk upprustning och större underhållsåtgärder på vårt fastighetsbestånd.
Uppdragen inom säkerhetsklassade objekt varierar, där du kommer att arbeta med bland annat berg- och skyddsrum, och andra typer av fastigheter som ställer höga krav på säkerhet och skydd.
I arbetsuppgifterna ingår att självständigt leda, strukturera och driva byggprojekt från idé till färdigt resultat, främst i en projektchefsroll. Du hanterar byggprojektets alla skeden - från identifiering av behov och analys till projektering, upphandling, produktion, slutbesiktning och överlämnande till hyresgäst och drift. Under pågående projekt kommer du att samordna och leda konsulter och entreprenörer, upprätta projektkalkyl och förfrågningsunderlag. I rollen håller du kontakt med dina interna beställare; kund- och teknikförvaltare samt med drifttekniker. Du kommer få ett delegerat arbetsmiljöansvar för dina byggprojekt.
Vi söker dig som har:
högskole- eller byggingenjörsutbildning med fastighets- bygg eller samhällsbyggnadsinriktning. Alternativt har du skaffat dig motsvarande kompetens genom relevant yrkeserfarenhet inom byggbranschen.
aktuell och flerårig erfarenhet av att självständigt ha drivit byggprojekt av olika karaktär större än 30 Mkr.
kunskap om tekniska system i byggnadsverk.
kunskap om aktuell lagstiftning relevant för branschen, såsom bygg- och arbetsmiljölagstiftning, entreprenadjuridik, LOU och myndighetskrav.
flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med projektbudgetering/-kalkylering.
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Meriterande :
Vi ser det som starkt meriterande om du tidigare har arbetat med säkerhetsklassade objekt.
För att lyckas i rollen som projektledare inom säkerhetsklassade objekt tror vi att du har en professionell och förtroendeingivande framtoning, och att du agerar med hög integritet i alla kontakter Du är väl medveten om vikten av att hantera information och projekt med stor sekretess och säkerhetsmedvetenhet, och har en naturlig respekt för de regelverk som gäller i känsliga miljöer.
Du arbetar strukturerat och metodiskt, med god förmåga att planera, organisera och följa upp både din egen och projektets leveranser. Du förstår vikten av att hålla tidsramar, budget och kvalitet, särskilt i projekt med höga säkerhetskrav och begränsad insyn.
Vi ser också att du är en engagerad och ansvarstagande ledare som trivs med att driva projekt hela vägen från förstudie till genomförande och avslut. Du har ett tydligt resultatfokus och en vilja att leverera hållbara och trygga lösningar - samtidigt som du aldrig kompromissar med säkerheten.
Du har en stark samarbetsförmåga och vet att säkerhetsklassade projekt kräver ett nära och tillitsfullt samarbete med såväl interna team som externa aktörer. Du är kommunikativ, lyhörd och lösningsorienterad, och har lätt för att bygga långsiktiga relationer i komplexa sammanhang.
Viktig information kopplat till din ansökan:
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2026-04-09Övrig information
I denna rekryteringsprocess behöver du inte bifoga personligt brev, däremot vill vi att du besvarar de frågor som du får ta del av när du skickar in din ansökan. Dina svar på frågorna kommer ligga till grund för det första urvalet. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt cv.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Reza Etemad, Vision reza.etemad@stockholm.se 08-50826983 Jobbnummer
9844172