Projektledare med inriktning fiskevård i Värmland
2026-01-14
Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, är en ideell medlemsorganisation som i dagsläget organiserar ca. 75 000 medlemmar och 400 föreningar. Sedan 1919 har vi arbetat för att det ska finnas frisk fisk i friska vatten - för alla. Detta gör vi genom att verka inom fyra övergripande verksamhetsområden; fiskevård, främjande, förvaltning och intressepolitik. Hos oss blir du en del av en grupp natur- och friluftsintresserade medarbetare i en framåtriktad organisation.
Merparten av den praktiska fiskevården sker från våra 11 lokalkontor runt om i landet. Där finns 70 natur- och fiskeintresserade kollegor med bred kompetens. Då merparten av arbetet sker i projektform finns goda möjligheter att själv påverka inriktningen på verksamheten. Beroende på vilken typ av projekt man initierar går det på sikt att utforma sin egen tjänst och arbetssituation för att skapa största möjliga nytta för våra medlemmar.
Exempel på arbetsområden inom fiskevård är vattendragsrestaurering, åtgärda vandringshinder, kartering samt olika former av miljöövervakning. Förbundet lämnar även anbud på olika uppdrag där vi ser en nytta för vattenmiljön och våra medlemmar. Redan från start blir du involverad i pågående fiskevårdsprojekt tillsammans med erfarna kollegor och med tiden får du även möjlighet att ansvara för egna projekt - från idé till genomförande och uppföljning.
Den aktuella tjänsten är placerad vid kontoret i Karlstad vårt huvudsakliga arbetsområde omfattar Värmland, Örebro, Dalarna och delar av Västra Götaland. Periodvis omfattar tjänsten en hel del arbete i fält och på resande fot. Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll i en organisation på frammarsch. En flexibel arbetssituation och möjligheten att jobba med något utvecklande och som bidrar till ett bättre samhälle och miljö.Publiceringsdatum2026-01-14Profil
Vi tror att du har en akademisk utbildning inom exempelvis biologi, ekologi eller limnologi, alternativt en mer praktisk bakgrund inom naturvård. Du trivs med att arbeta självständigt mot uppsatta mål, men samarbetar också gärna med kollegor såväl som externa parter. Viktiga samarbetspartners är myndigheter, markägare, entreprenörer och andra organisationer. Har du redan ett befintligt nätverk är det positivt.
Du är strukturerad, flexibel och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Som projektledare förväntas du på sikt, förutom det praktiska arbetet, även aktivt söka finansiering för att sjösätta nya projekt. Det är därför viktigt att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, samt att ha god ordning inför återrapportering till finansiärer. Du trivs lika bra på kontoret som ute i fält - datorn är ett lika självklart arbetsredskap som elfiskestaven!
Arbetet kan periodvis innebära ett högt tempo för att hinna med alla insatser under fältsäsongen. Vi värdesätter att du planerar och prioriterar utifrån verksamhetens behov - samtidigt som vi som arbetsgivare eftersträvar en hållbar arbetssituation.
Vi ser gärna att du har utbildning och erfarenhet av GIS, biotopkartering, elprovfiske och annan miljöövervakning. Detta är även områden där vi erbjuder kompentensutveckling internt. Meriterande är även erfarenhet av projektledning och arbete inom eller mot myndigheter.
Har du andra erfarenheter eller kunskaper som du tror kan vara av betydelse och som kan bidra till ett effektivt fiskevårdsarbete, ser vi gärna att du lyfter dem i din ansökan.
Som tjänsteperson inom ett förbund förväntas du även stötta den ideella verksamheten i anslutna klubbar och föreningar samt kunna representera Sportfiskarna i olika sammanhang regionalt. Därför ser vi gärna att du har erfarenhet av ideellt engagemang och föreningsliv i allmänhet. Även kunskaper inom sportfiske är betydelsefullt då det ger en större förståelse för våra medlemmars behov.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och uppmuntrar även dig som inte uppfyller alla önskemål att söka - kanske är just du rätt person för rollen.
Tjänsten kräver B-körkort.
Varaktighet och tillträde
Tjänsten är en projektanställning på heltid under 2026 med goda möjligheter till förlängning. Tillträde 1 april 2026 eller efter överenskommelse. Kontakt
Joakim Eriksson, kontorschef: joakim.eriksson@sportfiskarna.se
, 070-441 42 03
Markus Lundgren, regionchef: markus.lundgren@sportfiskarna.se
, 031-83 44 60Facklig kontakt
Niklas Wengström, Naturvetarna: niklas.wengstrom@sportfiskarna.se
Simon Berg, Unionen: simon.berg@sportfiskarna.seSå ansöker du
Ansökan bestående av personligt brev och CV tas emot via jobb@sportfiskarna.se
. Ange "Karlstad" i ämnesraden.
Sista ansökningsdag är 9 februari 2026. Intervjuer kan komma att ske kontinuerligt så tveka inte att skicka din ansökan tidigare. Vi ser fram mot just din ansökan!
Läs gärna mer om vårt arbete på www.sportfiskarna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: jobb@sportfiskarna.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sver Sportfiske- O Fiskev.Förb - Sportfiskarna
