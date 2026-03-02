Projektledare med fokus på infrastruktur och transporter (vikariat)
Är du en strukturerad och självgående person med intresse för samhällsfrågor med fokus på infrastruktur och transporter? Trivs du med att jobba i en liten organisation med ett stort nätverk? Då ska du söka tjänsten som vikarierande projektledare hos oss på Mälardalsrådet!Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
Mälardalsrådet är den politiskt styrda samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen.
Verksamhetens fokusområden är infrastruktur och transporter, strategisk kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Verksamheten handlar om att samla medlemmarna och intressenter, koordinera arbetet mot storregionala mål i Stockholm-Mälarregionen och bedriva opinionsbildning kring gemensamma ställningstaganden. Arbetet drivs av ett kansli med fem medarbetare som leds av generalsekreteraren.
Nu söker vi en projektledare som vill koordinera och driva vårt framgångsrika storregionala samarbete inom infrastruktur och transporter under en föräldraledighet. Vi erbjuder en omväxlande roll med spännande frågor och ett brett nätverk.Dina arbetsuppgifter
Som projektledare har du tillsammans med kollegorna en viktig roll i att bidra till utvecklingen av framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen.
Du arbetar i huvudsak med följande:
- Projektleda och koordinera det storregionala samarbetet inom infrastruktur och transporter med främst tjänstepersoner i regioner och kommuner
- Koordinera och planera större och mindre möten och seminarier
- Kommunicera och informera genom att skapa och publicera innehåll till ärenden, presentationer, sociala medier, hemsida och nyhetsbrev
- Analysera, omvärldsbevaka och bearbeta material för att hålla dig uppdaterad och kunna presentera underlag för politiken
- Administrativa uppgifter exempelvis kallelser, mötesanteckningar, lokalbokningar i samband med möten
Vi är ett litet team som jobbar nära varandra med större och mindre projekt. Du rapporterar till generalsekreteraren och arbetar nära övriga kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller följande kvalifikationer:
- Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
- Erfarenhet av arbete med samhällsfrågor med inriktning mot infrastruktur och transporter
- Relevant eftergymnasial utbildning
- Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
- Erfarenhet av kommunikativt arbete: hemsida, sociala medier, skriftliga underlag m m
- Erfarenhet av att arrangera möten, seminarier m m
- Van användare av Office 365 och Wordpress eller annat webbpubliceringsverktyg Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad och kvalitetsmedveten med förmågan att planera och prioritera ditt arbete. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, arbetar självständigt och har en proaktiv inställning där du ser möjligheter och hittar lösningar.
För att trivas i rollen tror vi att du är en engagerad lagspelare med utmärkt samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är flexibel och anpassningsbar samtidigt som du värdesätter struktur och ordning. Du hanterar både detaljer och helheten på ett effektivt sätt.
Som person är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa kontakt med andra, både inom och utom organisationen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen är ett vikariat om ca 1,5 år (augusti 2027) på heltid med start enligt överenskommelse. Vi sitter i en modern kontorsmiljö nära Centralstationen i Stockholm och jobbar huvudsakligen från kontoret. Resor i tjänsten förekommer.
Välkommen med din ansökan
Du ansöker till tjänsten via ansökningsformuläret, bifoga ditt CV och ditt personliga brev/ansökan där du berättar om dig själv och motiverar varför du söker jobbet. Sista ansökningsdag är den 8 mars. Ansökningar behandlas löpande.
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur och transporter, kompetensförsörjning samt internationella jämförelser och lärande. Mälardalsrådet samlar Stockholm-Mälarregionens kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.
Mer information om Mälardalsrådet finns på: https://www.malardalsradet.se/ Ersättning
