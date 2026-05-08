Projektledare med fokus på att driva förbättringsprojekt
Framtiden i Sverige AB / Civilingenjörsjobb / Lund Visa alla civilingenjörsjobb i Lund
2026-05-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Lund
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vill du ta en central roll där du driver förändring och utvecklar effektiva arbetssätt? Vi söker en projektledare som vill kombinera struktur, kommunikation och verksamhetsförståelse för att skapa verklig skillnad i organisationen.Publiceringsdatum2026-05-08Om företaget
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld.
De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Mer information om företaget kommer vid eventuellt intervjutillfället!
Om rollen
Som projektledare ansvarar du för att driva och genomföra förbättringsprojekt med fokus på processutveckling, systemstöd och effektivisering av verksamheten. Rollen innebär ett helhetsansvar från planeringsfas till implementering, där du säkerställer att förändringar förankras och fungerar i organisationen.
Du arbetar strukturerat med projektplanering och uppföljning, ofta med stöd av verktyg som MS Project och Excel. En viktig del av arbetet är att analysera och utveckla processer, främst i nära samarbete med inköp. Resor kan förekomma i tjänsten.
Exempel på arbetsuppgifter;
Driva förbättringsprojekt med fokus på effektivare arbetssätt och processer
Säkerställa att information hanteras korrekt i affärssystem och integration mellan systemen
Fungera som en länk mellan verksamheten och IT, där du översätter behov till praktiska lösningar
Arbeta med förändringsledning, där du stöttar organisationen i övergången till nya arbetssättProfil
Du har en naturlig fallenhet för struktur, problemlösning och processutveckling, vilket gör att du trivs i en roll där du får driva och förbättra arbetssätt. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika roller. Genom din erfarenhet från större organisationer har du också utvecklat en god förståelse för hur verksamhetens olika delar hänger ihop.
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning inom relevant område, till exempel industriell ekonomi, inköp, Supply Chain eller projektledning.
Minst 3 års erfarenhet av projektledning
Kunskap i MS Project eller liknande
Erfarenhet av att arbeta i ERP-system
Goda kunskaper i Excel
Svenska och engelska i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt säkerhetsskyddslagen.
Meriterande
Civilingenjör
Erfarenhet av PDM-verktyg
Erfarenhet av ISO certifieringarOm företaget
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, och vi vill göra skillnad i människors liv. Det gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att matcha rätt talanger med rätt företag och finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst påbörjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket innebär att du får fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - där din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen består av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, personlighetstest, referenstagning samt intervju med avdelningschefen hos kund.
För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev - därför efterfrågas inte detta.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!Anställningsvillkor
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Lund eller Karlskrona
Arbetstider: 08:00-16:30, flextid
Omfattning: Heltid Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9901448