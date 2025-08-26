Projektledare med flexibel placeringsort i distrikt Nord!
Eltel växer så det knakar och vill ha med dig på resan! Vi erbjuder dig en roll som projektledare med flexibel placeringsort utifrån orterna Uppsala, Gävle, Borlänge, Sundsvall, Östersund, Gammelstad och Umeå!
Vi behöver dig som kan förstärka vårt team Produktionsstöd i Nord med projektledare. Vi söker dig som trivs i en roll med många kontaktytor och där du får vara med och leda projekt inom fiber, data & telekom. Bli en del i vårt ledande projektteam - Skapa effektiva och leveranssäkra projekt tillsammans med oss!
Vilka är mina arbetsuppgifter?
Team Produktionsstöd är en organisation i distrikt nord som i huvudsyfte har i uppdrag att stärka produktionen på de olika teamen i distriktet. I vår stora projektgrupp arbetar vi tillsammans för att skapa en ledande grupp som driver större projekt på ett kostnadseffektivt och leveranssäkert sätt. Vi fokuserar på att leverera resultat, maximera värde och säkerställa kvalitet i alla led, samt arbeta över hela distriktet med olika kunder.
Som Projektledare har du självständigt ansvar för allt som rör dina projekt. Du ansvarar och leder projekt mot ställda projektmål avseende tid, ekonomi, resurs och kvalité. Du planerar för att arbetet utförs efter kundernas och andra kravställares önskemål och att hålla ihop helheten i projektet. Praktiskt innebär det att planera för att arbetet (grävning och liknande) utförs i enlighet med kundens önskemål både ur ett ekonomiskt och kvalitativt perspektiv, för att hålla ihop helheten i projektet. Konkret innebär arbetet:
- Löpande kontakt med kund och underentreprenörer
- Hantering av kundbeställningar, samt offert- och anbudsarbete
- Resursplanering och daglig styrning av montörer, tekniker, projektörer, konsulter och annan administrativ personal.
- Uppföljning av arbetsuppgifter samt daglig dialog med ledande montörer och tekniker
- Medverka vid bygg- och kundmöten
- Ansvara för tidplanering, kostnadsuppföljning och riskhantering. (ekonomiskt ansvar)
- Fakturering och projektadministration
- Säkerställa en säker arbetsmiljö genom att alla lagar och föreskrifter efterlevs inom säkerhet och miljö
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga, kompetenta och engagerade kollegor. Du kommer tillhöra ett team på cirka 25 personer som arbetar på distriktnivå och arbetar målinriktat och drivs av att levererar resultat. I din roll rapporterar du till Pontus Byström, och här erbjuds du ett lyhört och närvarande ledarskap som tror på frihet under ansvar. Vi står för arbetsglädje och en stark sammanhållning och det menar vi verkligen.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
Som person ser vi att du är bra på att skapa relationer och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor och erbjuder hög kundservice till våra kunder. Du har ett flexibelt förhållningssätt då du kommer behöva hantera flera projekt parallellt och ha en struktur i hur du ska driva dina egna processer framåt.
Vidare behöver du:
- Goda kunskaper i entreprenadjuridik, särskilt ABT 06 och AB 04
-
Utbildning inom BAS-U och BAS-P
-
Genomförd utbildning i "Arbete på väg"
-
B-körkort
-
Mycket god förståelse för ekonomi, budgetering och resultatuppföljning
-
Mycket goda kunskaper i Excel och övriga delar av Office-paketet
-
Förmåga att uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift
Upplever du att du inte uppfyller kraven? SÖK ÄNDÅ! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tror på visionen det du inte kan, det kan vi lära dig! Det viktiga för oss är att vi hittar rätt person.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde sker efter sommaren augusti/september eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) samt godkänd säkerhetsprövning
Vi eftersträvar inkludering och mångfald och välkomnar därför alla sökande som kan vara med och bidra till detta!
Om du har frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsteamet på rekrytering@eltelnetworks.se
.
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
