Enheten för nationella riktlinjer 2 söker nu en engagerad och relationsskapande projektledare med erfarenhet av hälso- och sjukvårdsfrågor. Hos oss får du jobba för en jämlik och kunskapsbaserad vård och omsorg och leda viktiga projekt som gör skillnad på nationell nivå.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som utredare på Socialstyrelsen arbetar du i projektform med att ta fram kunskapsstöd för beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Du arbetar enligt en systematisk arbetsprocess och leder projekt enligt vår huvudprocess. I dialog med din chef och dina kollegor driver du projekt från start till mål. Det innebär att du ansvarar för projektet genom att du planerar, samordnar och håller ihop processer där många aktörer är inblandade. Du kommer att leda experter och sakkunniga som deltar i arbetet samt presentera arbetet i olika sammanhang. Du har ofta kontakt med regioner och berörda organisationer för att få en inblick i hälso- och sjukvårdssektorn från olika perspektiv.
Vi strävar efter att ta vara på alla medarbetares kompetens. Genom dialog och respekt skapar vi goda förutsättningar för personlig utveckling. Vi är en driven och samarbetsinriktad enhet och vi hjälps åt inom och mellan projektteamen för att nå resultat.
Om dig
För att lyckas i rollen som projektledare är det viktigt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och har lätt för att driva processer framåt i samverkan med olika aktörer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är duktig på att skapa relationer och har erfarenhet av att leda komplexa projekt i en kunskapsintensiv miljö, gärna inom hälsoområdet. Du behöver känna dig bekväm i att leda stora möten och hålla i presentationer och du har god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt.
Vi söker dig som har
• akademisk examen med inriktning folkhälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap eller annat område som Socialstyrelsen finner relevant
• kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet som Socialstyrelsen finner relevant
• flerårig och aktuell erfarenhet som projektledare
• god organisationsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
• erfarenhet av och intresse för att bygga team och samverka med olika aktörer, såsom experter, myndigheter eller vårdgivare
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av nationella kunskapsstyrningssystem, t.ex. riktlinjearbete, rekommendationer eller vägledningar
• erfarenhet av utredningsarbete inom myndighet
• projektledarutbildning
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidaretjänst och inleds med provanställning i sex månader. Din arbetsplats är på Socialstyrelsen vid Västerbroplan i Stockholm men från och med våren 2027 flyttar vi till Solna strand. Du har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Din tjänstetitel blir utredare och din placering är på avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård på enheten för nationella riktlinjer 2.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Sissel Kulstadvik på sissel.kulstadvik@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed, rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
.
Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 25 januari. Ersättning
