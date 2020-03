Projektledare med CAD kunskap till Linköping! - Jobbs On Sweden AB - Maskiningenjörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Jobbs On Sweden AB

Jobbs On Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm2020-03-16"Att kommunicera mycket och vara extra tydlig med vad man vill är superviktigt som projektledare"OM TJÄNSTENMunck Cranes AB behöver förstärka organisation i Sverige med en projektledare, kund ansvarig person. Vi har framgångsrikt tagit nya marknads delar i Sverige inom lyftutrustning till industrin. Vi har alltid täta kontakter internt mot huvudkontoret i Bergen, Norge. Mot våra Svenska kunder.Du erbjudsEn arbetsplats där du kan utvecklas både personligt och kompetensmässigtEn central roll på företaget där du axlar ett stort och spännande ansvarAtt bli en del av ett seniort team där det finns mycket värdefull kunskap att hämta2020-03-16Som projektledare kommer du att ansvara och koordinera olika projekt åt Munck Cranes AB's kunder. Projekten varierar i storlek och tidsomfång. Även antalet projektdeltagarna varierar från projekt till projekt, vi tar in special resurser från HK, teknisk design, dokumentation, produktions personal etc. som besitter olika specialistkunskaper. Under projektens gång rapporterar du till ansvarig i Sverige som har det övergripande ansvaret.Du kommer exempelvis att:Skapa aktivitetslistor och projektplaner som du sedan ser till efterföljsPlanera, koordinera, leda och genomföra tilldelade kundprojektFöra möten och kontinuerliga dialoger med kollegor och kunderTill viss del arbeta operativt i projektenTjänsten passar dig som är redo för nästa steg i karriären och som motiveras av att leda och driva projekt, att ansvara för kundkontakter. Ditt tekniska intresse och intresse för att utvecklas i rollen som projektledare gör dig perfekt för denna tjänst.VI SÖKER DIG SOMHar en universitets eller högskoleexamen inom förslagsvis maskin, system, eller datavetenskap.Har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.Har ett stort tekniskt intresse och kunnandeVälkommen med din ansökan redan idag, vi arbetar med löpande urval!Sista ansökningsdatum: 30 marsMunck blev en pionjär inom norsk exportindustri. Den första exporterade Munck-telfern kom till Sverige under 1948 och samma år även till England. Därefter ökade exporten snabbt till övriga marknader runtom i världen.Sista dag att ansöka är 2020-03-30Jobbs On Sweden ABVaruvägen 912530 Älvsjö5152998