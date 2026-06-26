Projektledare landsbygdsutveckling/kommersiell service
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2026-06-26
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Avdelningen för regional utveckling ansvarar för regional planering, ledning, styrning och uppföljning med inriktning på socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Avdelningen tillhör regionstyrelseförvaltningen och består av fem enheter. Enheten samhällsplanering är en av dem och leder och driver utveckling inom områden som energiomställning, landsbygdsutveckling, kommunikationer, rumslig planering och bostadsförsörjning.
Det strategiska arbetet kring dessa frågor kräver flexibla arbetssätt då faktorerna som påverkar samhällsplanering är många och samspelar med varandra på olika sätt. Därtill behöver arbetet också kunna anpassas när förutsättningarna förändras. Enskilda strateger på enheten kan få ett särskilt ansvar att driva utveckling inom vissa sakområden, men samverkan inom enheten och komplexa samband mellan olika sakområden är utgångspunkt för hur vi lägger upp insatserna vi ansvarar för.
Enheten samhällsplanering har behov av strategisk kompetens för att leda ett projekt inom kommersiell service under perioden september 2026 till mars 2027. Vi söker därför en projektanställd medarbetare som kan stärka vår enhet. Vi söker en projektledare på 100% och erbjuder dig som får tjänsten ett stimulerande och utvecklande arbete med stort eget ansvar, och trevliga och engagerade kollegorPubliceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Du kommer att leda projektets genomförande i enlighet med projektansökan för projektet "Genomförande av regionalt serviceprogram för kommersiell service 2023-2030". Projektet har redan pågått i några år, men har beviljats en förlängning för att stärka arbetet ytterligare.
I rollen ingår att planera och organisera arbetet med att genomföra handlingsplanen för kommersiell service på Gotland, arbeta för att företag söker tillgängligt stöd, samverka i det företagsfrämjande systemet samt bidra aktivt i processer med genomförande av Arbetsmodell för landsbygdsutveckling och regional strategisk planering.
Du ansvarar för kommunikation, dokumentation och spridning av projektresultat både internt och externt. Dessutom ansvarar du för projektadministration, budgetuppföljning och rapportering till Tillväxtverket.
Du ingår i ett nationellt nätverk om kommersiell service med övriga svenska regioner som hålls samman av Tillväxtverket.
Vem är du?
Du har erfarenhet av att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor inom samhällsplanering. Du ska ha en relevant utbildning och har god erfarenhet av projektledning. Det är meriterande att ha arbetat på strategisk och/eller ledande nivå i en politiskt styrd organisation på kommunal eller regional nivå. B-körkort är ett krav.
Du som person behöver vara analytisk, strategisk och organiserad. Du har en förmåga att skapa och upprätthålla en god struktur i en föränderlig miljö och kan jobba självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Relationsbyggande och en god samverkanskompetens avgörande för att nå framgång i uppdraget och vi söker efter en person som på ett tryggt sätt kan kommunicera över breda kontaktytor och ha kontakt med många aktörer. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Vi ser gärna att du har god lokalkännedom på Gotland.
Klicka gärna på länken för att läsa mer om projektet: https://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/doc/content/37526
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsplanering Kontakt
Malena Bendelin, enhetschef malena.bendelin@gotland.se 0498-269528 Jobbnummer
9980772