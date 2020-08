Projektledare / Key Account, Alumbra Stockholm - Addilon AB - Maskiningenjörsjobb i Järfälla

Alumbra är ett metallbearbetningsföretag med tillverkning i produktionsenheter i Sverige. Alumbra tillhandahåller ett komplett utbud av metallbearbetningsteknologier, som exempelvis saltbadlödning, plåtbearbetning, ytbehandling och CNC bearbetning till kunder. Alumbra levererar allt från individuella komponenter till fullt monterade helhetslösningar till våra kunder i USA och Europa. Att outsourca produktion till Alumbra innebär högre flexibilitet, kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och innovationskraft. Läs mer på www.alumbra.se 2020-08-22Dina huvudsakliga ansvarområden är:att vara kundens primära och sammanhållande kontakt i projektatt ha en konsulterande roll inom materialval, konstruktion, ekonomi, produktionsteknik, dialog med legoföretag och underleverantöreretablera nya kontakter med potentiella kunderdriva in nya affärer inom Alumbras marknadssektorerVi söker dig som har/är:10 års erfarenhet av verkstadsindustriarbetat med liknande arbetsuppgifter in försvars- eller medicinteknikkunskap och erfarenhet inom mekanikkonstruktionkunskap och erfarenhet inom produktionstekniksvensk medborgaregod förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på teknisk svenska och engelskagoda IT-kunskaper och behärskar Office-paketet, kunskaper i CAD är meriterandePersonlighetFör att lyckas i rollen ser vi att du besitter följande kompetenser/egenskaper:entusiasmerande och en positiv inställningsocial och nätverkande förmåga där kundkontakt är en viktig del i dinagod teknisk förståelse och förmåga att se sammanhang och aktivt söka lösningar på problemresultatinriktad och drivs av affären och driva projekt i mål med nöjda kunderVi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010-207 01 50, menyval 3.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2020-08-31