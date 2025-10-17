Projektledare/KAM till Pelly Butiksinredningar AB
2025-10-17
Projektledare/KAM till Pelly Butiksinredningar AB
Pelly erbjuder både kundunika och standardiserade butikskoncept till ett stort antal kunder i Norden, alltifrån de lite mindre till de stora kedjorna och är ett av de marknadsledande företagen i Sverige inom området. Tack vare en växande kundbas utökar nu Pelly sitt team med en Projektledare/KAM!Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Rollen innebär ett affärsmässigt helhetsperspektiv för dina kunder med fokus på kvalitativ leverans och god service. Du arbetar med alltifrån stora nordiska utrullningsprojekt till kreativa konceptutvecklingsprojekt och butiksetableringar. Projektens karaktär kan vara väldigt varierande, med båda långa och korta tidsramar och säljcykler. Som Projektledare/KAM är du navet och samordnare i projekten, där samarbete med inköp, lager, konstruktion och montörer är avgörande för att lyckas.
Du arbetar löpande med affärsutveckling för dina kunder och är konsultativ i frågor som rör hållbarhet och funktion. Du hanterar självklart avtal, upphandlingar, prisfrågor och prognoser.
Tjänsten innebär resor inom Norden med varierande intensitet beroende på projektfas, övrig tid arbetar du på plats i Falkenberg. Att själv planera dina kundbesök och logistik med allt vad det innebär är något du trivs med. Du rapporterar till Försäljningschef.
Som medarbetare på Pelly blir du en del av ett härligt gäng på ett stabilt företag där personalomsättningen är låg och trivseln hög. De fyra kärnvärdena; Engagemang, enkelhet, fokus och innovation speglar arbetet, både externt och internt.
Om dig
Vi söker en strukturerad projektledare/KAM med god erfarenhet av komplex försäljning och affärsutveckling. Du behöver ha vana av att driva projekt och föra kunddialoger på olika nivåer samt ha viss teknisk förståelse och kunna tolka produktritningar och layouter i 2D/3D. Eftergymnasial utbildning inom relevant område är starkt meriterande men inget krav.
Som person är du kommunikativ, serviceinriktad och duktig på att utveckla långsiktiga relationer. Du brinner för att hitta rätt lösningar utifrån kundernas olika behov, genom kreativa förslag och affärsupplägg med stöd av kompetenta kollegor i olika funktioner. För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du vågar ställa krav när det behövs, har en bra fingertoppskänsla och en dos tålamod.
Du har körkort B och ser positivt på att under perioder resa 1-2 dagar i veckan inom Norden.
Om Pelly Butiksinredningar AB
Företaget har funnits sedan 1939 och har sitt säte i Falkenberg där huvudkontor, utställning och lager finns. Företaget idag har 40 anställda i Falkenberg och 10 i Lørenskog, Norge. Pelly är miljöcertifierade enligt ISO 14001 för att säkerställa ett hållbart tillvägagångssätt genom hela värdekedjan. Med avstamp i FN:s 17 globala ha°llbarhetsma°l, arbetar vi med 7 fokusområden till vår egen Agenda 2030. Läs mer på www.pellybutik.se
Några avslutande ord från VD Håkan Eriksson: "På Pelly har vi alltid haft en tydlig ambition som idag är aktualiserad genom vår vision - att alltid vara det hållbara valet för våra kunder som innovativ partner med en ständig nyfikenhet på framtiden".
Om anställningen och ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst, med start enligt överenskommelse. Rekryteringen sker i samarbete med Adecco, frågor och ansökningar besvaras och behandlas av ansvarig rekryteringskonsult Hanna Bonli på 0736847773/hanna.bonli@adecco.se
. Urvalet sker löpande.
Självklart innebär anställningen tjänstebil (el), friskvårdsbidrag, tjänstepension m.m.
