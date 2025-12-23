Projektledare / Kalkylator Till Inab Mekaniska I Nyköping
2025-12-23
Projektledare / Kalkylator till INAB Mekaniska i Nyköping
INAB Mekaniska är en väletablerad mekanisk verkstad i Nyköping. Vi jobbar med byggsmide, mekanisk verkstadstillverkning, ritningskonstruktion och projektstyrning - ofta stora stålkonstruktioner och kundanpassade speciallösningar snarare än serietillverkning. Här är det verklighetens förutsättningar, erfarenhet och fingertoppskänsla som styr - inte färdiga tabeller.
Nu söker vi en nyckelperson som kombinerar projektledning och kalkyl, och som vill ta plats i ett bolag där man kavlar upp ärmarna och gör det som krävs för att leverera.
Om rollen - kombinerad projektledare/kalkylatorRollen är en kombination av projektledning och kalkyl. Tyngdpunkten kan anpassas efter din profil - är du starkast i projektledning får du mer tid ute i projekten, är du starkast i kalkyl jobbar du mer med anbud och förkalkyler. Men oavsett bakgrund behöver du kunna båda delarna så pass väl att du kan ta helhetsansvar för dina jobb.
Du kommer bland annat att:
Räkna på inkommande förfrågningar och ta fram kalkyler och offerter
Göra bedömningar av materialåtgång, tid och resurser - utan färdiga mallar
Leda projekt från start till mål: planering, ritningsgranskning, materialbeställning, montage och uppföljning
Hålla i bygg-/projektmöten och följa upp tidplan, kvalitet och ekonomi
Hantera ändringar och tillägg under projektens gång, ofta direkt ute på plats
Vara tekniskt bollplank för kunder, verkstad och montörer
Samarbeta nära VD och resten av teamet för att utveckla arbetssätt och lönsamhet i projekten
Det här är en vardag med mycket ad hoc - specialbeställningar, unika lösningar och projektstyrd fåstyckstillverkning. Du behöver gilla när det händer saker och kunna fatta kloka beslut även när allt inte är perfekt definierat.
Vem vi sökerDu har en teknisk bakgrund och flera års erfarenhet från en miljö där stål, smide eller mekanisk verkstad är vardag. Du kan komma från smide, verkstad eller bygg - det viktiga är att du förstår skillnaden mellan standardiserad byggkalkyl och den verklighet vi jobbar i: storkonstruktioner, specialjobb och ändrade förutsättningar längs vägen.
Vi tror att du:
Har arbetat som projektledare, kalkylator eller i en kombinerad roll tidigare
Är trygg i att läsa ritningar och förstå konstruktioner
Kan översätta en ritning och en kunddialog till rimliga material- och tidsbedömningar utan att luta dig mot färdiga schabloner
Har mycket god förståelse för hur arbetet fungerar ute på plats - även om du lutar mer mot kalkyl eller mer mot projektledning
Är självgående, beslutsför och van att ta ansvar från första kundkontakt till avslutat projekt
Är hungrig, nyfiken och vill växa - antingen kommer du lite "yngre" med dokumenterad erfarenhet, eller så har du längre erfarenhet men fortfarande tydligt driv och utvecklingslust
Som person är du:
En lagspelare som hugger i där det behövs
Praktiskt lagd, lösningsorienterad och prestigelös
Strukturerad nog att hålla ordning på många detaljer, men flexibel nog att hantera förändringar
Trygg i kommunikationen med både kunder, verkstad och montörerPubliceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Erfarenhet från smide, mekanisk verkstad, stålkonstruktioner eller närliggande område
Dokumenterad erfarenhet av projektledning och/eller kalkylarbete
Goda kunskaper i ritningsläsning
God förståelse för kalkyl och ekonomi i projekt
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från byggprojekt med stål/smide
Certifikat inom svets/smide eller andra relevanta branschcertifikat
Erfarenhet av inköp, planering eller arbetsledning
Arbetsvillkor och förmåner
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Arbetstid: 07.00-16.00
Placeringsort: Nyköping, kontor och verkstad i samma byggnad
Kollektivavtal
Förmåner: Friskvårdsbidrag, företagshälsovård
Modern och välutrustad verkstad med hög kapacitet
Varför INAB Mekaniska?Här kliver du in i ett bolag med stark yrkesstolthet, korta beslutsvägar och en vardag där din insats syns direkt i projekten. Du får jobba nära VD och produktionen, vara med och påverka hur vi räknar, leder och genomför våra projekt - och samtidigt utveckla både din tekniska och affärsmässiga sida.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
