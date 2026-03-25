Projektledare Islandsmodellen Socialjouren Nordväst
Sigtuna kommun, Kommungemensamma resurser / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-03-25
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Kommungemensamma resurser i Solna
, Sollentuna
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Socialförvaltningen har ett brett ansvarsområde där myndighetsutövning och förebyggande insatser ingår, med mottagnings- och utredningsenhet, öppenvård, familjerätt, ekonomiskt bistånd och operativ enhet som arbetar med förebyggande insatser.
Enheten för kommungemensamma resurser samlar de kommungemensamma verksamheter inom socialtjänsten som Sigtuna kommun är huvudman för. Våra uppdragskommuner är förlagda i norra Stockholm. Socialjouren Nordväst hanterar all social problematik som uppstår utanför kontorstid, med särskild fokus på barn och unga. Vi hanterar myndighetsutövning enligt SoL, LVU och LVM. Vi är samlokaliserade med polisen i polishuset i Solna.
Som projektledare för Islandsmodellen på Socialjouren Nordväst kommer du ansvara för utvecklingen och implementeringen av Islandsmodellen på Socialjouren. Du kommer arbeta nära medarbetarna på socialjouren och ansvarig chef i genomförande och implementering.
Projektet handlar om att implementera Islandsmodellen för Socialjouren Nordväst i samarbete med polismyndigheten och våra åtta uppdragskommuner.
Islandsmodellen är en etablerad samverkansform mellan primärt polis och Socialtjänst för att snabbt och effektfullt samverka vid akuta våldshändelser i familjer med barn. Genom att både polis och socialtjänst närvarar vid det akuta hembesöket ges tillfälle att träffa familjen när motivationsfönstret är som störst och socialtjänsten kan direkt ta del av barnets berättelse.
Ditt uppdrag innebär att du arbetar både strategiskt och till viss del operativt. Du kommer utveckla och anpassa arbetssättet till våra kommuners lokala behov och förutsättningar. Eftersom arbetssättet är nytt för oss kommer en viktig del av ditt arbete vara att etablera samverkan gentemot våra uppdragskommuners verksamheter och med externa aktörer samt att ta fram och sprida information om arbetet, både internt och externt. Exempelvis kan det behöva utformas utbildningar och hållas i workshops hos våra uppdragskommuner.
Som projektledare har du även ansvar för att följa upp och utvärdera arbetet både löpande och vid projektets slut.
Visst arbete kan ske under kvällar och helger.Kvalifikationer
Du har en för tjänsten relevant högskoleutbildning eller dokumenterad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver även ha praktisk erfarenhet av projektledning, erfarenhet av att ha samverkat med olika myndigheter samt erfarenhet av myndighetsutövning. Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett krav.
Som projektledare är du självgående, tar initiativ och driver ditt arbete framåt. Du är engagerad, utåtriktad och har lätt för att skapa och underhålla yrkesmässiga relationer. Vi tror att du är strukturerad och har en god förmåga att organisera och planera ditt arbete väl. För att lyckas och trivas i den här rollen måste du ha en förmåga att leverera inom projektets tidsramar och samtidigt kunna se till en större och långsiktig helhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I den här rekryteringen genomförs ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke. Då tjänsten är förlagd i säkerhetsklassade lokaler genomförs en säkerhetsprövning.
Intervjuer kommer att kallas till fortlöpande, så vänta inte med din ansökan!
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!
undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225)
195 85 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Kommungemensamma resurser Kontakt
Se www.sigtuna.se
Facklig representant 08-591 260 00 Jobbnummer
9819565