Projektledare investeringsprojekt, Life Science
Knightec Group AB / Biomedicinjobb / Stockholm Visa alla biomedicinjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Stockholm
, Solna
, Södertälje
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig Du vill vara en del av regionens främsta Life Science-konsulter och driva projekt som gör skillnad. Här spelar du en viktig roll i att möjliggöra utveckling och produktion av framtidens läkemedel och förbättra människors livskvalité.
På Knightec Group är vi specialister på att driva projekt inom en rad olika industrier. Vi har djup kompetens inom projektledning och även en egen välkänd metodik, XLPM (Excellence in Project Management). Du kommer vara en del av våra interna nätverk inom projektledning vilket ger dig tillgång till bland annat utbildningar, workshops, kunskapsdelning och möjligheten att jobba tillsammans med några av de skickligaste projektledarna i branschen. Detta ger dig goda förutsättningar att utvecklas vidare i din roll som projektledare. Din vilja och ambition visar vägen, vi förser dig med verktygen och förutsättningarna som behövs för att du ska nå dina mål.
Du blir en del av vårt affärsområde Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Arbetsuppgifter Du kommer driva varierande projekt från start till mål vilket gör att du direkt kommer att kunna påverka utformning och utfall av projekten. Projekten driver du tillsammans med våra kunder, antingen på plats i deras verksamheter eller i våra egna leveranser. Projekten kommer variera i komplexitet och omfattning, detta gör att du kommer behöva använda hela din kompetens, både teknisk och relationell, för att säkerställa att projektet slutförs i enlighet med tidplan och budget. Rollen kommer bland annat att innebära:
Leda investeringsprojekt, installationsprojekt, projekt rörande ombyggnation eller liknande inom läkemedelsindustrin
Ansvara för projektets budget, tidplan och kvalitet
Leda arbetet i projektet och ansvara för projektets resultat inför en styrgrupp
Hantera projektets intressenter och risker
Motivera och engagera dina projektmedlemmar
Kvalifikationer Vi söker dig som har ett intresse för teknik och komplexa projekt. Du är självgående, gillar att lösa problem och trivs med att leda och engagera andra. Du har även:
Erfarenhet från att ha arbetet som projektledare eller delprojektledare för investeringsprojekt inom Life Science där din roll innefattat budgetansvar och rapportering till styrgrupp
Ingenjörsutbildning eller motsvarande inom relevant område (t.ex. kemiteknik, maskinteknik, medicinteknik)
Erfarenhet av projektledningsverktyg
Erfarenhet från att ha arbetat i GMP-reglerad miljö
Vana och mycket god förmåga att kommunicera och hantera olika intressenter
Flytande kunskaper i svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på något av våra kontor i Stockholm. Hagaplan 4 (Forskaren) eller Rättarvägen 3 (Solna). Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-03-29. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7283067-1857940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://career.knightecgroup.com
Hagaesplanaden 4 (visa karta
)
113 68 STOCKHOLM Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9759690