Projektledare inom Vetronik - led framtidens militära fordonssystem!
2026-04-15
Är du vår nästa Projektledare inom Vetronik - led framtidens militära fordonssystem!
Vill du leda spännande projekt i en innovativ och dynamisk miljö där du får vara med och forma framtidens militära fordon? Hos oss får du en nyckelroll där du driver utvecklingen av avancerade Vetronik-lösningar - en unik kombination av mjukvara, hårdvara, mekanik och elektronik som är helt avgörande för försvarsteknikens framsteg.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss blir du en central aktör i en världsledande koncern som ligger i teknikens absoluta framkant. Du får arbeta nära engagerade kollegor och kunder, både internt och externt, och påverka fordonens hela livscykel - från idé till leverans och vidare. Här får du möjlighet att utvecklas i en stimulerande roll med stort ansvar och variation, där ingen dag är den andra lik.
Din roll som Projektledare
Som projektledare hos oss ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp viktiga delprojekt inom Vetronics Subsystems Management. Du skapar rätt förutsättningar för ditt team att lyckas - med tydliga mål, strukturerad planering och nära uppföljning. Ditt arbete sträcker sig över både mjukvaru- och hårdvaruprojekt, och du kommer även att vara involverad i spännande områden som tränare, simulatorer och integration av tredjepartssystem.
Du planerar resurser, tidsestimerar och följer upp budgetar för att säkerställa att våra leveranser håller högsta kvalitet och levereras i tid. Som projektledare blir du en viktig länk mellan tekniska projektledare, produktutveckling, produktion och våra kunder.
Vem är du?
Vi söker dig med teknisk högskole- eller universitetsutbildning och gedigen erfarenhet av projektledning inom teknikområdet. Du är van vid att leda team på mellan 10 och 70 personer och arbetar gärna nära dina medarbetare tillsammans med team leaders för att driva projekt framåt.
Du är en naturlig ledare med starkt driv, som motiverar och coachar ditt team med engagemang och tydlighet. Din kommunikationsförmåga är utmärkt, både på svenska och engelska, och du har en passion för teknik och innovation. Problemen ser du som utmaningar och du tar ansvar för att nå uppsatta mål med positiv energi.
Känner du att detta är din nästa utmaning?
Tveka inte - bli en del av vårt expertteam och ta plats i ett företag där din insats gör skillnad i utvecklingen av framtidens försvarsteknik!
Vad du blir en del av
Hos oss väntar en stimulerande och varierad arbetsmiljö där du verkligen kan trivas och utvecklas. Ingen dag är den andra lik - du får följa med från första idé till färdig produkt som rullar ut till kund. Här jobbar du med framtidens teknik i ett globalt företag som erbjuder stora möjligheter till både kompetensutveckling och karriär.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har över 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Publiceringsdatum 2026-04-15
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att kontakta rekryterande chef Magnus Andersson på 0660-807 50 eller rekryteringskonsult Annelie Öfverdahl-Nyberg på 0660 - 21 64 12 .
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess och följer strikta legala krav samt kunders säkerhetskrav. Alla som anställs måste genomgå säkerhetsprövning och drogtest - detta är en självklar del av vår process.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Örnsköldsvik. Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då vi hanterar ansökningar löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: BAE Systems Hägglunds AB
BAE Systems Hägglunds AB
Jobbnummer 9857127
9857127