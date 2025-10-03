Projektledare inom Verksamhetsutveckling och Digitalisering
2025-10-03
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vill du bidra med din kunskap till att utveckla vår projektorienterade verksamhet? Då kan rollen som projektledare inom verksamhetsutveckling och digitalisering vara något för dig!
Som projektledare kommer du att spela en nyckelroll i att stödja och utveckla verksamheten bl a med hjälp av digitalisering och kunskaper kring verksamheten.
Enheten har sedan tidigare seniora projektledare med bland annat inriktning mot organisationsutveckling, entreprenad, digitalisering och verksamhetsutveckling. Verksamheten har fortsatt ökat behov av enhetens stödjande resurser och expertis - därför utökar vi med ytterligare en tjänst som projektledare inom verksamhetsutveckling och digitalisering.
Förvaltningen strävar efter att förbättra såväl samarbete, som överblick, över vår digitaliseringsprocess. Digitalisering är en avgörande faktor för att vi ska lyckas hantera vårt viktiga uppdrag och för att ta nästa steg i arbetet söker vi nu efter en projektledare med fokus på verksamhetsutveckling och digitalisering som kommer ha en nära koppling till verksamheten. En av dina första uppdrag hos oss blir att etablera en förvaltningsmodell i verksamheten för att etablera och fastställa vad som ska prioriteras.
Din vardag kommer bestå av att:
• Leda och koordinera digitaliserings- och verksamhetsutvecklingsprojekt från start till slut med ett avstamp i att etablera en förvaltningsmodell inom de kommande åren.
• Utveckla och genomföra projektplaner, tidslinjer och budgetar.
• Identifiera och hantera projektens risker samt lösa problem som uppstår.
• Bygga och underhålla starka relationer med beställare, partners och interna team.
• Följa upp och rapportera projektstatus till ledning och andra berörda parter.
• Säkerställa att projekten levereras enligt uppsatta mål och krav.
• Driva förändringsledning och verksamhetsutvecklingsinitiativ.
• Arbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa effektiv kommunikation och samarbete.
I din roll som projektledare kommer du arbeta både taktiskt och strategiskt vilket innebär en stor variation i ditt dagliga arbete. Du är en viktig spelare och kommer att ges stor frihet och kreativt utrymme för att lyckas i ditt uppdrag. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleutbildning (180 hp/120p) inom relevant område exempelvis IT, teknik, offentlig förvaltning eller motsvarande.
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som projektledare, med fokus på digitalisering och verksamhetsutveckling och implementation av system och applikationer.
• Erfarenhet från att etablera en förvaltningsmodell med etablerad projektledningsmetodik.
Det är starkt meriterande om du även har
• Erfarenhet av projektmetoden XLPM.
• Erfarenhet av projektverktyget Antura.
• Erfarenhet av arbete inom kommunal, regional och/eller statlig verksamhet.
• IPMA, PMI-, PRINCE2- eller annan relevant certifiering.
• Erfarenhet av pm3 implementering.
Som person ser vi att du har
• Förmåga att arbeta och fatta beslut självständigt.
• God analytisk- och problemlösningsförmåga.
• Hög samarbetsförmåga.
• Pedagogisk förmåga och god kommunikationsförmåga där du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Från din erfarenhet som projektledare har du troligtvis med dig att du ser möjlighet till förändring och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Troligen är du van att leda i förändring och hantera meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt. Som projektledare krävs en god förmåga att arbeta med olika människor. Du behöver självständigt kunna ta initiativ och ansvara för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter en godkänd säkerhetsprövning, innefattandes alkohol -och drogtest och registerkontroll via Säpo.
Varmt välkommen med din ansökan!
