Projektledare inom Verksamhetsutveckling - Konsultuppdrag
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker nu en erfaren Projektledare inom verksamhetsutveckling till ett spännande uppdrag hos en av Sveriges ledande industrikoncerner. Rollen passar dig som trivs i en strategisk och samordnande roll, där du får leda utvecklings- och förbättringsarbete i nära samarbete med både teknik, produktion och ledning.
Plats: Järfälla
Omfattning: Heltid
Start: Snarast
Uppdragsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Du kommer initialt att arbeta med flytten till Solna Strand och bidra till att skapa nya arbetssätt i samband med separationen mellan design och produktion. På sikt väntar även arbete med förbättringsinitiativ, roll- och ansvarsfördelning samt transformation inom softwareområdet.Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
* Som projektledare kommer du bland annat att:
* Driva och koordinera projekt kopplade till flytten till Solna Strand
* Ta fram och implementera nya arbetssätt mellan design- och produktionsorganisationerna
* Genomföra genomlysning och kartläggning av verksamhetssystem (SW)
* Leda förbättringsarbete och driva utveckling av processer
* Definiera roller och ansvarsområden inom organisationen
* Stötta rekryterings- och förändringsarbete kopplat till verksamhetsutvecklingenProfil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av projektledning inom verksamhetsutveckling, teknik eller industri, gärna i gränslandet mellan software och hardware. Du är en strukturerad ledare med god förmåga att samordna, prioritera och skapa engagemang i förändringsprocesser.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Minst 8-10 års erfarenhet av projektledning inom utvecklings- eller teknikmiljö
* Erfarenhet av verksamhetsutveckling, processförbättring eller förändringsledning
* Förståelse för både mjukvara och hårdvara i komplexa organisationer
* God kommunikativ och analytisk förmåga
* Erfarenhet från försvars- eller industrisektorn är meriterande
* Möjlighet att på sikt säkerhetsklassas (RK2)
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup och specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av chefer och specialister. Genom vårt breda nätverk och vår gedigna branschkunskap matchar vi rätt kompetens med rätt uppdrag - varje gång. Hos oss får du en trygg anställning, kollektivavtal och möjlighet att arbeta i spännande uppdrag hos ledande företag i Sverige. Ersättning
